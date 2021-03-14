Артем ДОВБИК: «Это мой самый эффектный гол, тренировал дальние удары»

«Днепр-1» обыграл «Ворсклу» (1:0) в матче 18-го тура УПЛ. 23-летний нападающий Артем Довбик забил мяч после мощного дальнего удара.

«Скорее всего, голкипер «Ворсклы» не ожидал, что я пробью из-за пределов штрафной площадки, поэтому и вышел из ворот. Однако даже если бы он не покинул свой пост, то ему все равно было бы очень тяжело его отразить. Дело в том, что мяч идеально, как говорят, лег мне на ногу, удар получился не только сильным, но и коварным. Ведь в последний момент полет мяча несколько изменил траекторию, еще больше усложнив задачу для вратаря.

Думаю, что это мой самый эффектный гол. Кстати, на последних тренировках я специально много внимания уделял ударам с дальней дистанции, поскольку с меткостью возникли проблемы», - сказал Довбик.

Видео гола Довбика:

Напомним, что в этом чемпионате Довбик забил 5 мячей в 17-ти матчах УПЛ.