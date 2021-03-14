Артем ДОВБИК: «Это мой самый эффектный гол, тренировал дальние удары»

Форвард «Днепра-1» прокомментировал свой яркий мяч в игре с «Ворсклой»

  • 14.03.2021 14:30
  • 672 просмотра
  • 4 комментария
Артем ДОВБИК: «Это мой самый эффектный гол, тренировал дальние удары»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

«Днепр-1» обыграл «Ворсклу» (1:0) в матче 18-го тура УПЛ. 23-летний нападающий Артем Довбик забил мяч после мощного дальнего удара.

«Скорее всего, голкипер «Ворсклы» не ожидал, что я пробью из-за пределов штрафной площадки, поэтому и вышел из ворот. Однако даже если бы он не покинул свой пост, то ему все равно было бы очень тяжело его отразить. Дело в том, что мяч идеально, как говорят, лег мне на ногу, удар получился не только сильным, но и коварным. Ведь в последний момент полет мяча несколько изменил траекторию, еще больше усложнив задачу для вратаря.

Думаю, что это мой самый эффектный гол. Кстати, на последних тренировках я специально много внимания уделял ударам с дальней дистанции, поскольку с меткостью возникли проблемы», - сказал Довбик.

Видео гола Довбика:

Напомним, что в этом чемпионате Довбик забил 5 мячей в 17-ти матчах УПЛ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Sherlock
    online
      Sherlock, 14.03.2021 15:11
    +1
    В матче со Львовом, как по мне, гол Довбика был не хуже.
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 14.03.2021 14:50
    +1
    блястяще
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 14:49
    +3
    Да, гол и правда очень красивый.
    Ссылка
    JohnNeuman
    online
      JohnNeuman, 14.03.2021 14:48
    -2
    Над воротником пролетело, далеко с линии вышел вот и весь гол
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 14:49
    +3
    Да, гол и правда очень красивый.
    Ссылка
    Sherlock
    online
      Sherlock, 14.03.2021 15:11
    +1
    В матче со Львовом, как по мне, гол Довбика был не хуже.
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 14.03.2021 14:50
    +1
    блястяще
    Ссылка
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