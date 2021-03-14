Младен БАРТУЛОВИЧ: «Посвятил гол жене и дочке»

«Ингулец» одержал минимальную победу над «Минаем» (1:0) в матче 18-го тура УПЛ. Капитан команды из Петрово Младен Бартулович прокомментировал этот результат.
Хорватский футболист забил единственный мяч в игре.
«Хотел бы этот гол и победу посвятить жене и дочке. Очень рад, что мы выиграли такую важную игру. Ехали сюда только за победой, потому что понимали ситуацию в турнирной таблице. Без трёх очков не собирались уезжать.
Каждого соперника изучаем. Подготовились к этой игре. Забили гол и могли решать все вопросы в первом тайме – были хорошие моменты. Второй тайм может не получился таким ярким в нашем исполнении, но играли уже по счету и довели игру до победы», - сказал Бартулович.
Источник — Футбол 1/2/3
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