Дарио СРНА: «Мне позвонил Чеферин и предложил сыграть в этом матче»

Директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна принял участие в благотворительном матче между сборными Хорватии и Словении (1:2), состоявшемся в поддержку пострадавших от землетрясения в Хорватии.

– Дарио, результат не в вашу пользу, а как сама игра?

– Тот самый случай, когда результат не был важен. Главное, что это событие собрало нас вместе. Вы знаете, что в нашем регионе было сильное землетрясение, и «Шахтер» выступил в поддержку тех людей и семей, которые от него пострадали. А сейчас собралось много известных людей, звезд футбола, топ-персон Европы и мира с благотворительной целью. Очень рад, что также имел честь оказаться среди них и поучаствовать в матче. Но сразу же улетаю назад, в Украину, ведь в воскресенье «Шахтер» играет с «Десной» в чемпионате. Это очень важный для нас поединок.

– Кому принадлежит инициатива проведения товарищеской игры в поддержку людей, пострадавших от землетрясения?

– Мне позвонил президент УЕФА Александер Чеферин, пригласил принять участие в игре и сказал, что для него это очень важно. Конечно, я с радостью откликнулся на данное предложение, ведь люблю свою страну и не могу остаться в стороне, когда люди оказываются в тяжелой ситуации. Огромное спасибо и нашему клубу, который материально поддержал жителей региона, пожертвовал определенную сумму денег на восстановление. Очень рад, что нахожусь здесь с такой миссией.

– На поле действительно было много звезд. Есть ли среди них ваши кумиры?

– Я оказался в компании многих известных футболистов: Дарио Шимич и Звонимир Бобан выигрывали Лигу чемпионов с «Миланом», Игор Бишчан – с «Ливерпулем», Давор Шукер – с «Реалом», также он был топ-бомбардиром мундиаля, входил в тройку лучших футболистов мира. На поле выходили президент УЕФА Александер Чеферин, бывший голкипер «Шахтера» Стипе Плетикоса, Ивица Олич, Алеша Асанович… Словом, собрались большие игроки нашей страны.