Играли Срна, Шукер, Бобан и даже Чеферин. В Хорватии состоялся матч легенд

13 марта в хорватской Петрине состоялся благотворительный матч звезд.

Легенды хорватского и словенского футбола встретились на поле и провели товарищескую игру в помощь региону, пострадавшему в прошлом году от землетрясения. Инициаторами выступили президент УЕФА Александер Чеферин и президент Хорватского футбольного союза, член Исполкома УЕФА Давор Шукер.

В составе сборной Хорватии играл директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна. Капитаном был экс-футболист «Милана» Звонимир Бобан. Также в матче приняли участие такие звезды, как экс-голкипер «горняков» Стипе Плетикоса, Давор Шукер, Алеша Асанович, Ивица Олич, Дарио Шимич, Нико Кранчар, Игор Бишчан. За словенцев сыграли Александер Чеферин, Миран Павлин, Миленко Ачимович, Мишо Бречко, Миливое Новакович и другие.

Во втором тайме Срна заработал пенальти, который безукоризненным ударом в левый угол реализовал Шукер (1:0). Однако словенцы смогли отыграться, когда Новакович замкнул дальнюю штангу после подачи углового, а затем и выйти вперед: Ачимович поразил цель, воспользовавшись скидкой того же Новаковича. Со счетом 1:2 матч в итоге и завершился.

В этом году ФК «Шахтер» передал Хорватии финансовую помощь в 70 тысяч евро для преодоления последствий землетрясения.