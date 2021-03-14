НАЗАРЕНКО: «В матче Заря - Динамо нет фаворита. Луганчане никого не боятся»

Бывший игрок сборной Украины Сергей Назаренко поделился мыслями о грядущем матче 18-го тура УПЛ между «Зарей» и «Динамо».

«Матч в Запорожье стоит особняком. Для меня эта игра центральная в туре. «Динамо» — это флагман отечественного футбола. В тоже время «Заря» сейчас никого не боится, ребята играют достаточно смело, поэтому будет очень интересно посмотреть на данное противостояние.

Кто фаворит? Думаю, его нет. У Виктора Скрипника хороший подбор футболистов, команда действуют на высоких скоростях, игроки хорошо обращаются с мячом…

У луганчан и в прошлом сезоне были хорошие отрезки по ходу чемпионата. Они до последнего тура боролись с «Динамо» за второе место. Полагаю, что в этом году «Заря» стала еще сильнее», - сказал Назаренко.

Матч «Заря» - «Динамо» состоится 14 марта в 17:00.

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