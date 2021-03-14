НАЗАРЕНКО: «В матче Заря - Динамо нет фаворита. Луганчане никого не боятся»

Известный в прошлом футболист высказался о центральной игре тура УПЛ

  • 14.03.2021 09:49
  • 1195 просмотров
  • 3 комментария
НАЗАРЕНКО: «В матче Заря - Динамо нет фаворита. Луганчане никого не боятся»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины Сергей Назаренко поделился мыслями о грядущем матче 18-го тура УПЛ между «Зарей» и «Динамо».

«Матч в Запорожье стоит особняком. Для меня эта игра центральная в туре. «Динамо» — это флагман отечественного футбола. В тоже время «Заря» сейчас никого не боится, ребята играют достаточно смело, поэтому будет очень интересно посмотреть на данное противостояние.

Кто фаворит? Думаю, его нет. У Виктора Скрипника хороший подбор футболистов, команда действуют на высоких скоростях, игроки хорошо обращаются с мячом…

У луганчан и в прошлом сезоне были хорошие отрезки по ходу чемпионата. Они до последнего тура боролись с «Динамо» за второе место. Полагаю, что в этом году «Заря» стала еще сильнее», - сказал Назаренко.

Матч «Заря» - «Динамо» состоится 14 марта в 17:00.

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Виктор Алтухов
    online
      Виктор Алтухов, 14.03.2021 12:09
    0
    В прошлом сезоне борьбы за 2 место не было, у Зари тупо отобрали 9 очков: 6 в матче в Запорожье, когда судью дисквалифицировали, и 3 в 2-х играх с Александрией.
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    samird
    online
      samird, 14.03.2021 11:20
    0
    ivan ivanov, 14.03.2021 09:59
    походу это матч за чемпионство. не думал что дриснямо сможет бороться за золото, но купленные судейки и спад шахты дают такие шансы.
    О чем ты вообще? Динамо фактически весь чемпионат на первом месте. Отрыв от второго - 4 очка. Точно такой-же, как и у второго от третьего. Всё достаточно плотно. У Зари отличная сыгранная и играющая команда . Отличная форма. Обыгрывать сейчас лидеров УПЛ они вполне способны. Смогут ли они играть в таком качестве до конца сезона? Вопрос. Я был бы только рад, если бы они навязали Шахтеру борьбу за второе место (и Динамо за первое!). Давно пора. А, если бы не подковерные игры, неизвестно кто бы был сейчас сна втором, а кто на третьем месте.
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    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 14.03.2021 09:59
    -5
    походу это матч за чемпионство. не думал что дриснямо сможет бороться за золото, но купленные судейки и спад шахты дают такие шансы.
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    Виктор Алтухов
    online
      Виктор Алтухов, 14.03.2021 12:09
    0
    В прошлом сезоне борьбы за 2 место не было, у Зари тупо отобрали 9 очков: 6 в матче в Запорожье, когда судью дисквалифицировали, и 3 в 2-х играх с Александрией.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 14.03.2021 11:20
    0
    ivan ivanov, 14.03.2021 09:59
    походу это матч за чемпионство. не думал что дриснямо сможет бороться за золото, но купленные судейки и спад шахты дают такие шансы.
    О чем ты вообще? Динамо фактически весь чемпионат на первом месте. Отрыв от второго - 4 очка. Точно такой-же, как и у второго от третьего. Всё достаточно плотно. У Зари отличная сыгранная и играющая команда . Отличная форма. Обыгрывать сейчас лидеров УПЛ они вполне способны. Смогут ли они играть в таком качестве до конца сезона? Вопрос. Я был бы только рад, если бы они навязали Шахтеру борьбу за второе место (и Динамо за первое!). Давно пора. А, если бы не подковерные игры, неизвестно кто бы был сейчас сна втором, а кто на третьем месте.
    Ссылка
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