Никита КАМЕНЮКА: «Участие Динамо в трех турнирах сыграет на пользу Заре»

Экс-капитан луганчан поделился ожиданиями от игры УПЛ

  • 14.03.2021 08:21
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Никита КАМЕНЮКА: «Участие Динамо в трех турнирах сыграет на пользу Заре»
© ФК Заря Луганск. Никита Каменюка

Известный в прошлом футболист Никита Каменюка высказался о грядущем матче 18-го тура УПЛ между «Зарей» и «Динамо».

«Я думаю, что до финишной прямой далеко, но игра с «Динамо» - одна из особенных во втором круге. Каждая последующая будет не менее важной.

«Заря» настраивается на любого соперника и мы доказали, что можем играть в свою игру, играя от себя. У «Динамо» есть достаточно футболистов, которые в любой момент могут усилить игру.

Я не могу сказать, что участие «Динамо» в трех турнирах сыграет на пользу «Заре». Как по мне, «Динамо» находится в тонусе, сыгранно, больше матчей проводит. У «Зари» тоже хорошая серия, на которой не хотят ставить точку», - сказал Каменюка.

Матч «Заря» - «Динамо» состоится 14 марта в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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