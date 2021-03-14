Никита КАМЕНЮКА: «Участие Динамо в трех турнирах сыграет на пользу Заре»

Известный в прошлом футболист Никита Каменюка высказался о грядущем матче 18-го тура УПЛ между «Зарей» и «Динамо».

«Я думаю, что до финишной прямой далеко, но игра с «Динамо» - одна из особенных во втором круге. Каждая последующая будет не менее важной.

«Заря» настраивается на любого соперника и мы доказали, что можем играть в свою игру, играя от себя. У «Динамо» есть достаточно футболистов, которые в любой момент могут усилить игру.

Я не могу сказать, что участие «Динамо» в трех турнирах сыграет на пользу «Заре». Как по мне, «Динамо» находится в тонусе, сыгранно, больше матчей проводит. У «Зари» тоже хорошая серия, на которой не хотят ставить точку», - сказал Каменюка.

Матч «Заря» - «Динамо» состоится 14 марта в 17:00.

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.