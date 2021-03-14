ДУГЛАС: «Был фол, но арбитру не нужно было давать мне вторую желтую»

Защитник «Днепра-1» был удален в матче против «Ворсклы»

  • 14.03.2021 03:40
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ДУГЛАС: «Был фол, но арбитру не нужно было давать мне вторую желтую»
© СК Днепр-1

Защитник «Днепра-1» Дуглас был удален в матче против «Ворсклы», но днепряне все равно одержали победу со счетом 1:0.

- Дуги, арбитр несколько решил испортить тебе настроение от победы, показав вторую желтую карточку. Что было в том эпизоде?
- На самом деле, там достаточно сложная ситуация. На мой взгляд, там был просто фол, после которого арбитру не стоит показывать желтую карточку, которая оказалась для меня второй. В результате команда оказалась в меньшинстве, в сложной ситуации. Но, слава Богу, наша команда очень хорошо, с высокой концентрацией провела сегодняшний матч, что, конечно, было очень важно. Поэтому я сегодня рад победе.

- Ребята тебя сейчас за красную карточку ни критиковали?
- Нет-нет (улыбается). Всякое бывает, все нормально.

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Источник — СК Днепр-1

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