Бразильские бомбардиры. Каковы перспективы 7 лучших голеадоров Серии А

В конце февраля завершился 64-й розыгрыш бразильской Серии А. На финише поклонников этого чемпионата ждала совершенно потрясающая развязка, когда лидировавший перед заключительным туром «Фламенго» на выезде уступил «Сан-Паулу» (1:2), однако обойти «стервятников» так и не удалось «Интернасьоналу», который на своем поле скатал драматическую нулевую ничью против «Коринтианса». В итоге «Фламенго» добыл свой седьмой в истории титул чемпиона Бразилии, попутно еще и защитив звание сильнейшей команды страны, так как в 2019 году Серию А также выиграли «стервятники».

Но сегодня мы не будем говорить о командных баталиях, а предлагаем сосредоточиться на индивидуальных показателях. Если еще точнее, то на семерке лучших бомбардиров завершившегося розыгрыша, а также их перспективах: кто, вероятнее всего, останется в Бразилии, а кто, быть может, вскоре начнет колотить мячи пачками в одном из европейских чемпионатов?

7. Диего СОУЗА – 13 голов

Клуб: «Гремио»

Возраст: 35 лет

Гражданство: Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Соуза

Этот нападающий, способный также сыграть центрального атакующего полузащитника, достаточно хорошо известен в Украине благодаря своим выступлениям в составе «Металлиста». В стан харьковского клуба Диего Соуза перешел из «Крузейро» за 6,5 миллионов евро летом 2013 года, но уже через год вернулся обратно в Бразилию – сперва на правах аренды, а затем и на постоянной основе.

В январе 2020 года Диего Соуза перешел на правах свободного агента из «Сан-Паулу» в «Гремио», и сумел пригодиться своей новой команде. В 25 матчах опытный форвард отличился 13 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром «мушкетеров», которые финишировали на шестом месте, заработав путевку в квалификацию Кубка Либертадорес.

Контракт Диего Соузы с «Гремио» был продлен в конце минувшего года еще на один сезон, а потому форвард, вероятно, продолжит выступать в стане «мушкетеров». Летом ему исполнится 36, что с высокой долей вероятности говорит о том, что сезон в Серии А-2021 станет последним для Соузы на столь высоком уровне. Впрочем, возраст пока не мешает Диего демонстрировать пристойную результативность – 13 голов в 2020-м за «Гремио», 7 – в 2019-м за «Ботафого», 12 – в 2018-м за «Сан-Паулу» и 11 – в 2017-м за «Спорт Ресифи».

6. Херман КАНО – 14 голов

Клуб: «Васко да Гама»

Возраст: 33 года

Гражданство: Аргентина

Getty Images/Global Images Ukraine. Херман Кано

До минувшего года этот аргентинский нападающий никогда не играл в чемпионате Бразилии. Он выступал в Аргентине, Парагвае, Мексике, но особенно успешен был в Колумбии, где наколотил 101 мяч в 140 поединках за «Индепендьенте» из Медельина. В начале января 2020-го Кано на правах свободного агента перешел в «Васко да Гама», где сумел в 34 матчах забить 14 голов, что составляет более трети от общекомандного показателя в 37 забитых мячей.

Впрочем, усилий и усердия Хермана не хватило, чтобы «Васко да Гама» сохранил прописку в элитарном дивизионе. Клуб из Рио-де-Жанейро, переживающий не лучшие времена в последние годы, спикировал в Серию Б, а будущее самого Кано пока видится неопределенным. Контракт 33-летнего форварда с «Васко да Гама» рассчитан до конца нынешнего года, но захочет ли Херман играть в Серии Б – вопрос, ответ на который покажет ближайшее будущее.

Очевидно, что в Европу Кано вряд ли переберется (не тот возраст, да и он никогда ранее не играл на Старом континенте, чтобы сейчас начинать процесс адаптации), а вот в Южной Америке у него вариантов хватает. Поговаривают, что ныне Херман рассорился с боссами «Васко да Гама» из-за того, что те не выполнили взятые на себя ранее финансовые обязательства. Это может поспособствовать уходу Кано из «Васко да Гама», но с большой долей вероятности форвард останется в Бразилии. Ныне интерес к аргентинцу, по слухам, проявляют «Гремио», «Коринтианс» и «Атлетико Минейро».

5. Габриэл БАРБОЗА – 14 голов

Клуб: «Фламенго»

Возраст: 24 года

Гражданство: Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Барбоза

Этот нападающий прекрасно известен в Европе, потому как летом 2016 года миланский «Интер» заплатил «Сантосу» за молодого на тот момент Барбозу почти 30 миллионов евро. Однако пребывание в Италии стало для Габриэла сущим ужасом, равно как неудачно сложилась и полугодичная аренда в «Бенфике». Поэтому в январе 2018 года «Интер» отправил Барбозу в аренду в «Сантос», а через год – во «Фламенго».

В начале 2020 года «Фламенго», будучи в статусе чемпиона Бразилии, выкупил контракт Барбозы у «Интера» за очень солидные по тамошним меркам 17,5 миллионов евро. Все потому, что в 2019 году Габриэл великолепно проявил себя в чемпионате, забив 25 голов в 29 матчах и безоговорочно став лучшим голеадором Серии А. В 2020-м Барбоза забил почти вдвое меньше (14 голов в 25 матчах), но продолжал оставаться важным игроком для «стервятников», с которыми у него действующий контракт до конца 2024 года.

Непросто предугадать, как сложится ближайшее будущее Габриэла, но пока, видимо, сам он не сильно хочет вновь покидать Бразилию ради Европы. Откровенно говоря, хороших вариантов в январе у Барбозы на Старом континенте и не было, а потому перспектива остаться во «Фламенго» ныне не кажется для этого игрока неудачей. Скорее наоборот, после полутора лет забвения и постоянной критики в Европе, ныне карьера Габриэла переживает настоящий ренессанс.

4. Тиаго ГАЛЬЯРДО – 17 голов

Клуб: «Интернасьонал»

Возраст: 31 год

Гражданство: Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Гальярдо

В Европе о Тиаго Гальярдо знают не так много, но в Бразилии он является достаточно известным исполнителем, который выйти на пик карьеры сумел уже в зрелом возрасте. В Серии А-2019 форвард хорошо зарекомендовал себя в «Сеаре», где забил 12 голов в 34 матчах, и заслужил приглашение от «Интернасьонала».

В стане «колорадос» Гальярдо был ключевым форвардом в минувшем сезоне, забив 17 мячей в 29 поединках. Это стало абсолютно лучшим показателем в команде, которая до последнего надеялась завоевать чемпионство, но выпустила его из рук буквально в последнем туре. В середине июля Тиаго отпразднует свой 32-й день рождения, но до конца 2022 года его контракт принадлежит «Интернасьоналу», боссы которого связывают с форвардом определенные надежды в будущем.

Впрочем, в начале февраля Гальярдо был достаточно близок к уходу из «Интера». Боссы «колорадос» приняли предложение саудовского «Аль-Хиляля» о шестимесячной аренде форварда с обязательством дальнейшего выкупа. Но в установленный срок арабы не внесли необходимую сумму для обеспечения сделки, и она провалилась. Сам Гальярдо не выражал какого-то недовольства по этому поводу и, кажется, готов продолжить карьеру в «Интернасьонале».

3. МАРИНЬО – 17 голов

Клуб: «Сантос»

Возраст: 30 лет

Гражданство: Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine. Мариньо наносит удар

Еще один футболист, который хорошо известен в Бразилии и практически неизвестен за ее пределами. За всю свою карьеру Мариньо лишь однажды покидал родную страну – в январе 2017 года он за 5 миллионов евро перешел из «Витории» в китайский «Чанчунь Ятай», где успел полтора года поиграть плечом к плечу с Одином Игало, а затем за 2,15 миллиона евро вернулся в Бразилию, будучи выкупленным «Гремио».

С мая 2019 года Мариньо выступает в «Сантосе». Преимущественно он играет правого вингера, хотя может при необходимости закрыть и противоположный фланг. Минувший сезон однозначно выдался для Мариньо наилучшим в карьере. Он забил 17 мячей в 27 матчах бразильской Серии А, существенно улучшив свой индивидуальный рекорд, который ранее был равен 12 голам в 27 матчах за «Виторию» в сезоне-2016.

Контракт Мариньо с «Сантосом» рассчитан до конца 2022 года. В настоящий момент вингер восстанавливается от коронавируса, и планирует помочь «рыбам» пробиться в основную сетку Кубка Либертадорес через два раунда квалификации, которые необходимо будет преодолеть «Сантосу».

2. КЛАУДИНЬО – 18 голов

Клуб: «Ред Булл Брагантино»

Возраст: 24 года

Гражданство: Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудиньо

24-летний воспитанник академий «Сантоса» и «Коринтианса» Клаудиньо способен сыграть как на острие атаки, так и под нападающим, или на любом из флангов. Чаще всего в «Ред Булл Брагантино» его использовали в сезоне-2020 в качестве выдвинутого форварда, и он сполна отплатил тренерам за доверие. В 35 матчах Клаудиньо забил 18 голов, хотя еще в минувшем сезоне играл с командой в Серии Б, где отличился 10 забитыми мячами в 34 поединках.

На прогресс Клаудиньо обратили внимание и аналитики Transfermarkt, которые стремительно увеличили оценочную стоимость этого игрока. Если минувшей осенью она составляла менее одного миллиона евро, то ныне равна уже 8,5 миллионам. Более того, есть большие сомнения, что довольно стабильный в финансовом плане «Ред Булл Брагантино» согласится отпустить своего игрока за такую сумму, а не запросит в несколько раз больше.

В январе нынешнего года Клаудиньо успел продлить контракт со своим клубом до конца 2024-го. По данным бразильской прессы, у руководства «Ред Булл Брагантино» есть стремление не отпускать игрока в другие команды из национального чемпионата, а при необходимости осуществления продажи произвести сделку с европейским клубом. В конце февраля сообщалось, что «Аякс», «Рома» и «Лейпциг» ведут серьезные переговоры с «Ред Булл Брагантино», причем немецкий клуб не является фаворитом, несмотря на принадлежность к одной материнской компании. Пока же Клаудиньо играет за свою нынешнюю команду в Лиге Паулиста, а вот что ждет его летом – это одна из главных интриг трансферного рынка в Бразилии.

1. ЛУСИАНО – 18 голов

Клуб: «Сан-Паулу»

Возраст: 27 лет

Гражданство: Бразилия



ФК Сан-Паулу

В 23 года этот форвард перебрался из «Коринтианса» в Европу. Его арендовал на один сезон «Леганес», но в Ла Лиге бразилец не сумел сходу заблистать, да еще и не в самой сильной команде. В 25 матчах (11 – в основе) Лусиано отличился 4 голами, а через год «Леганес» продлил аренду легионера с обязательством выкупа, чтобы вскоре отдать того в субаренду «Панатинаикосу». Но в Греции Лусиано еще больше захандрил, а потому «Леганес» вынужден был отправить бразильца в аренду на родину – в «Флуминенсе».

Летом 2019 года «Леганес» продал Лусиано в «Гремио» за 1 миллион евро, но тот забил в сезоне лишь 5 голов в 19 матчах Серии А, а потому через год «мушкетеры» согласились отпустить игрока свободным агентом в «Сан-Паулу». А вот в стане «трехцветных» Лусиано неожиданно расцвел – 18 голов в 31 матче, причем лишь дважды игроку удавались дубли, а еще в 14 матчах он уходил с поля с одним забитым мячом в активе.

Контракт Лусиано с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2022 года. В феврале бразильские СМИ рапортовали о том, что услугами 27-летнего игрока интересуются клубы с Ближнего Востока, Китая и Европы, но до реальных предложений пока дело не дошло. Новоиспеченный главный тренер «Сан-Паулу» Эрнан Креспо хотел бы, чтобы Лусиано остался среди его подопечных и на предстоящий сезон, но не лучшее финансовое положение клуба может привести к тому, что форвард будет продан, если по нему придет реальное предложение. Поговаривают, что задирать сумму «трехцветные» не собираются, и вполне готовы отпустить своего лучшего бомбардира минувшего чемпионата за 3-5 миллионов евро. Но предложит ли их кто-то за форварда, который лишь в 27 лет выдал по-настоящему добротный сезон в бразильской Серии А?..