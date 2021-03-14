Известны арбитры, которые обслужат матч сборной Украины против Казахстана

Сборная Украины в марте проведет три поединка

  • 14.03.2021 01:56
  • 188 просмотров
  • 0 комментариев
Известны арбитры, которые обслужат матч сборной Украины против Казахстана
© УЕФА. Матей Юг

На поединке отборочного турнира ЧМ-2022 Украина - Казахстан, который состоится 31 марта во Львове на «Арене Львов», будет работать словенская судейская бригада во главе с 40-летним Матеем Югом.

На линиях ему будут помогать Матей Жунич и Грега Кордец. Четвертый арбитр - Слава Винчич. Делегат ФИФА - Владимирас Бузмаковас (Литва). Судейский наблюдатель - Деян Филипович (Сербия).

Отметим, что на поединке отборочного турнира ЧМ-2022 Франция - Украина, который состоится 24 марта в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс», будет работать немецкая судейская бригада. Главным арбитром выступит 39-летний Тобиас Штилер. На линиях ему будут помогать Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер. Четвертый арбитр - Кристиан Дингерт. Делегат ФИФА - Тибо де Гендт (Бельгия). Судейский наблюдатель - Луис Медина Канталехо (Испания).

На игре Украина - Финляндия будет работать немецкая судейская бригада из Румынии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности