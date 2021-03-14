Известны арбитры, которые обслужат матч сборной Украины против Казахстана

На поединке отборочного турнира ЧМ-2022 Украина - Казахстан, который состоится 31 марта во Львове на «Арене Львов», будет работать словенская судейская бригада во главе с 40-летним Матеем Югом.

На линиях ему будут помогать Матей Жунич и Грега Кордец. Четвертый арбитр - Слава Винчич. Делегат ФИФА - Владимирас Бузмаковас (Литва). Судейский наблюдатель - Деян Филипович (Сербия).

Отметим, что на поединке отборочного турнира ЧМ-2022 Франция - Украина, который состоится 24 марта в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс», будет работать немецкая судейская бригада. Главным арбитром выступит 39-летний Тобиас Штилер. На линиях ему будут помогать Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер. Четвертый арбитр - Кристиан Дингерт. Делегат ФИФА - Тибо де Гендт (Бельгия). Судейский наблюдатель - Луис Медина Канталехо (Испания).

На игре Украина - Финляндия будет работать немецкая судейская бригада из Румынии.