Определены судьи на матч отбора ЧМ-2022 между Украиной и Финляндией. Поединок пройдет 28 марта во Львове и будет первым домашним в квалификации ЧМ для команды Андрея Шевченко.

Игру Украины против Финляндии рассудит румынская бригада арбитров под руководством 36-летнего Иштвана Ковача.

Линейными арбитрами будут Василе Маринеску и Михай Артене. Четвертый судья – Овидиу Хацеган. Делегат ФИФА – Ева Гажевска (Польша). Наблюдателем назначен Уильям Янг из Шотландии.

Напомним, что в стартовом поединке сборной Украины в отборе ЧМ-2022 против Франции (24 марта, Сен-Дени) будет работать немецкая бригада арбитров. Главным арбитром выступит 39-летний Тобиас Штилер.

На линиях ему будут помогать Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер. Четвертый арбитр – Кристиан Дингерт. Делегат ФИФА – Тибо де Гендт (Бельгия). Судейский наблюдатель – Луис Медина Канталехо (Испания).