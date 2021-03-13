Определены судьи на матч отбора ЧМ-2022 между Украиной и Финляндией

Игру рассудит румынская бригада арбитров под руководством Иштвана Ковача

  • 13.03.2021 05:47
  • 362 просмотра
  • 1 комментарий
Определены судьи на матч отбора ЧМ-2022 между Украиной и Финляндией
© frf.ro. Иштван Ковач

Определены судьи на матч отбора ЧМ-2022 между Украиной и Финляндией. Поединок пройдет 28 марта во Львове и будет первым домашним в квалификации ЧМ для команды Андрея Шевченко.

Игру Украины против Финляндии рассудит румынская бригада арбитров под руководством 36-летнего Иштвана Ковача.

Линейными арбитрами будут Василе Маринеску и Михай Артене. Четвертый судья – Овидиу Хацеган. Делегат ФИФА – Ева Гажевска (Польша). Наблюдателем назначен Уильям Янг из Шотландии.

Напомним, что в стартовом поединке сборной Украины в отборе ЧМ-2022 против Франции (24 марта, Сен-Дени) будет работать немецкая бригада арбитров. Главным арбитром выступит 39-летний Тобиас Штилер.

На линиях ему будут помогать Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер. Четвертый арбитр – Кристиан Дингерт. Делегат ФИФА – Тибо де Гендт (Бельгия). Судейский наблюдатель – Луис Медина Канталехо (Испания).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 13.03.2021 06:51
    0
    При пустих трибунах матчі чи можна купити тікети?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 13.03.2021 06:51
    0
    При пустих трибунах матчі чи можна купити тікети?
    Ссылка
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