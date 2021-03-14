Владислав ДУБИНЧАК: «Показали, что нас очень трудно убить»

Защитник «Днепра-1» Владислав Дубинчак прокомментировал победу днепрян в матче с «Ворсклой» (1:0).

- Для нас это очень важная победа, ведь сейчас надо набирать очки и получать уверенность в собственных силах. По второй желтой карточке Дугласу, то считаю, что там вообще не было ничего такого, чтобы противоречило правилам футбола, и тем более, за что можно давать желтые карточки. Но, как мы видим, здесь уже в третий раз происходит что-то непонятное, поэтому пусть в этом разбираются те, кто за это непосредственно отвечает. Однако, несмотря на это, мы выстояли и показали, что нас очень трудно убить. Поэтому очень рад за ребят, за всю нашу команду, а саму победу посвящаем всем нашим болельщикам.

- Пожалуй, главное, что в действиях днепрян не было паники, и, кажется, что команда уже нашла свою игру?

- Можно сказать и так. Во-первых, сейчас строится новый коллектив. Когда мы пришли летом, то команда была новая, а сейчас мы уже знаем кто и как действует на поле и стараемся друг за друга биться.

- Тяжело было играть против визави, рост которого больше двух метров?

- Да, было непросто, но это футбол и ничего страшного в этом нет.