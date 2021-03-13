ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сейчас бы не согласился отпустить Маркевича в сборную»

Бывший владелец «Металлиста» считает, что совмещать сборную и клуб невозможно

  • 13.03.2021 22:22
  • 2773 просмотра
  • 7 комментариев
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сейчас бы не согласился отпустить Маркевича в сборную»
© Faсebook. Александр Ярославский

Экс-владелец «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о дружбе с Мироном Маркевичем, с которым прошли путь от Первой лиги до третьей силы чемпионата Украины.

- С Маркевичем мы друзья по сей день, просто меньше общаемся ввиду того, что нет футбола. Можем созвониться, поздравляем друг друга.

У нас был коллектив единомышленников. Официоза не было, но это был больше клуб единомышленников, чем стандартное поведение в клубах.

Уход Маркевича в «Днепр»? Я никаких разрешений не давал, потому что они с Красниковым год еще проработали в «Металлисте». Я просто всех предупредил, чтобы не попали в долговые обязательства, потому что в «Металлисте» отвечал за это я. Никто не попался в никакие ямы, подвохи Курченко, кроме игроков, которые остались без зарплат.

После сборной Маркевич больше стал уделять время «Металлисту». Сейчас бы я никогда не пошел на совмещение, нужно заниматься чем-то одним. Это невозможно.

Я бы никогда Маркевича не отдал, если не сам посчитал бы это правильным. Да. Коломойский помогал, но не он был инициатором приглашения Маркевича. На каком-то этапе это сработало, но не в долгосрочной перспективе.

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Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 14.03.2021 00:14
    0
    Кстати пока Ярик не может заниматься футболом (по такой себе договоренности), Маркевичу вообще могут предложить место гендиректора клуба, на пару лет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.03.2021 00:10
    0
    Роман Порывай, 14.03.2021 00:06
    А мені цікаво, сам Маркевич нинішній, себе з УАФ до Металісту відпустив би? Не заради того, щоб образити його, бо поважаю його як тренера тих Металіста та Дніпра, а от цікаво, як він тепер себе бачить у футболі?
    Однозначно да. Только как и ходят слухи в тёплое кресло функционера, $ есть у яро, место не пыльное, спрос не велик, почему б и нет?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 14.03.2021 00:08
    +1
    Роман Порывай, 14.03.2021 00:06
    А мені цікаво, сам Маркевич нинішній, себе з УАФ до Металісту відпустив би? Не заради того, щоб образити його, бо поважаю його як тренера тих Металіста та Дніпра, а от цікаво, як він тепер себе бачить у футболі?
    Уже говорилось что Маркевич будет в новом МХ не тренером, а функционером
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 14.03.2021 00:06
    0
    dd dent, 13.03.2021 23:59
    А в уаф отпустил бы?
    А мені цікаво, сам Маркевич нинішній, себе з УАФ до Металісту відпустив би? Не заради того, щоб образити його, бо поважаю його як тренера тих Металіста та Дніпра, а от цікаво, як він тепер себе бачить у футболі?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.03.2021 23:59
    0
    А в уаф отпустил бы?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 13.03.2021 22:49
    +5
    Успіху Ярославському в відродженні Металісту, але він вже може досить його інтерв'ю? Щось забагато на сьогодні.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 13.03.2021 22:46
    +4
    Спорт юа можно сразу все интервью , а не давать мелкими порциями.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 13.03.2021 22:49
    +5
    Успіху Ярославському в відродженні Металісту, але він вже може досить його інтерв'ю? Щось забагато на сьогодні.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 13.03.2021 22:46
    +4
    Спорт юа можно сразу все интервью , а не давать мелкими порциями.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 14.03.2021 00:08
    +1
    Роман Порывай, 14.03.2021 00:06
    А мені цікаво, сам Маркевич нинішній, себе з УАФ до Металісту відпустив би? Не заради того, щоб образити його, бо поважаю його як тренера тих Металіста та Дніпра, а от цікаво, як він тепер себе бачить у футболі?
    Уже говорилось что Маркевич будет в новом МХ не тренером, а функционером
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 14.03.2021 00:14
    0
    Кстати пока Ярик не может заниматься футболом (по такой себе договоренности), Маркевичу вообще могут предложить место гендиректора клуба, на пару лет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.03.2021 00:10
    0
    Роман Порывай, 14.03.2021 00:06
    А мені цікаво, сам Маркевич нинішній, себе з УАФ до Металісту відпустив би? Не заради того, щоб образити його, бо поважаю його як тренера тих Металіста та Дніпра, а от цікаво, як він тепер себе бачить у футболі?
    Однозначно да. Только как и ходят слухи в тёплое кресло функционера, $ есть у яро, место не пыльное, спрос не велик, почему б и нет?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 14.03.2021 00:06
    0
    dd dent, 13.03.2021 23:59
    А в уаф отпустил бы?
    А мені цікаво, сам Маркевич нинішній, себе з УАФ до Металісту відпустив би? Не заради того, щоб образити його, бо поважаю його як тренера тих Металіста та Дніпра, а от цікаво, як він тепер себе бачить у футболі?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.03.2021 23:59
    0
    А в уаф отпустил бы?
    Ссылка
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