ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сейчас бы не согласился отпустить Маркевича в сборную»

Экс-владелец «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о дружбе с Мироном Маркевичем, с которым прошли путь от Первой лиги до третьей силы чемпионата Украины.

- С Маркевичем мы друзья по сей день, просто меньше общаемся ввиду того, что нет футбола. Можем созвониться, поздравляем друг друга.

У нас был коллектив единомышленников. Официоза не было, но это был больше клуб единомышленников, чем стандартное поведение в клубах.

Уход Маркевича в «Днепр»? Я никаких разрешений не давал, потому что они с Красниковым год еще проработали в «Металлисте». Я просто всех предупредил, чтобы не попали в долговые обязательства, потому что в «Металлисте» отвечал за это я. Никто не попался в никакие ямы, подвохи Курченко, кроме игроков, которые остались без зарплат.

После сборной Маркевич больше стал уделять время «Металлисту». Сейчас бы я никогда не пошел на совмещение, нужно заниматься чем-то одним. Это невозможно.

Я бы никогда Маркевича не отдал, если не сам посчитал бы это правильным. Да. Коломойский помогал, но не он был инициатором приглашения Маркевича. На каком-то этапе это сработало, но не в долгосрочной перспективе.

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