ЯРОСЛАВСКИЙ: «Не исключаю, что в 2023-м году Металл будет в Высшей лиге»

Бывший владелец «Металлиста» – о проекте Евгения Красникова

  • 13.03.2021 18:10
  • 4081 просмотр
  • 6 комментариев
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Не исключаю, что в 2023-м году Металл будет в Высшей лиге»
© ФК Металлист. Евгений Красников

Бывший владелец «Металлиста» Александр Ярославский верит, что проект Евгения Красникова под названием «Металл» будет успешным.

«Металл»? Я всегда считал, что в Харькове должен быть футбол. Молодцы ребята, что создали «Металлист-1925». Пусть будет хоть пять «Металлистов». Пусть люди занимаются спортом, даже пусть это будет физкультура. Если у них не будет каких-то вещей для достижения суперспортивных результатов, то пусть хотя бы занимаются полезным для здоровья делом.

У Красникова хороший проект. Я ему душевно помогаю и поддерживаю. Красников прошел со мной целый путь построения суперпроекта. Я доверяю ему и знаю его. Мне понятен ход его мыслей и действий. Я понимаю, что от него ожидать.

Финансы я не могу давать «Металлу». До 2023 года я не могу участвовать в этом. Красников не готовит мне плацдарм для возвращения в футбол. Я не исключаю, что к тому моменту, когда закончится срок действия моего запрета, «Металл» будет в высшей лиге.

Почему «Металл» интересен мне больше, чем «Металлист-1925»? Потому что я не знаю, что это за проект. Какой бюджет, какая цель у этой команды? Сколько он уже существует? 4-5 лет. Так почему он еще не в Высшей лиге? Я не вижу бюджета. А без бюджета не о чем говорить.

Красников в «Динамо»? Я считаю, что человек с его способностями должен чем-то заниматься. Он правильно сделал, что пошел в «Динамо» и не болтался. У Красникова связи с агентами, Бразилия, Аргентина, футболисты, наработки. Это все должно работать. Без клуба оно не работает - теряются связи и квалификация. Поэтому он правильно сделал, что пошел работать в «Днепр», потом в «Динамо», – сказал Ярославский.

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Источник — Футбол 1/2/3

(21 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.03.2021 19:29
    -1
    То есть просто так ))))
    А кто то значит снимется?
    Ссылка
    Васильев Юрий
    online
      Васильев Юрий, 13.03.2021 19:11
    -2
    odiniznashih, 13.03.2021 18:20
    А почему не ЛЧ?
    Чего только не пообещаешь, если на кону выборы в Харькове.
    Ему похер эти выборы.Он вне политики.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.03.2021 18:23
    -1
    odiniznashih, 13.03.2021 18:20
    А почему не ЛЧ?
    Чего только не пообещаешь, если на кону выборы в Харькове.
    рано
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 13.03.2021 18:20
    +5
    А почему не ЛЧ?
    Чего только не пообещаешь, если на кону выборы в Харькове.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.03.2021 18:17
    0
    цитата Ярославского, фото Красникова...это для привлечения внимания?))
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 13.03.2021 18:17
    +5
    А Металлист 1925 и не рвался в вышку.У них была возможность и не раз но по факту под конец резко команда спускала очки чудесным образом.Это детище Стороженко.А значит толку и бюджета с задачами не будет.Мутят свои дела
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 13.03.2021 18:20
    +5
    А почему не ЛЧ?
    Чего только не пообещаешь, если на кону выборы в Харькове.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 13.03.2021 18:17
    +5
    А Металлист 1925 и не рвался в вышку.У них была возможность и не раз но по факту под конец резко команда спускала очки чудесным образом.Это детище Стороженко.А значит толку и бюджета с задачами не будет.Мутят свои дела
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.03.2021 18:17
    0
    цитата Ярославского, фото Красникова...это для привлечения внимания?))
    Ссылка
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