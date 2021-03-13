ЯРОСЛАВСКИЙ: «Не исключаю, что в 2023-м году Металл будет в Высшей лиге»

Бывший владелец «Металлиста» Александр Ярославский верит, что проект Евгения Красникова под названием «Металл» будет успешным.

«Металл»? Я всегда считал, что в Харькове должен быть футбол. Молодцы ребята, что создали «Металлист-1925». Пусть будет хоть пять «Металлистов». Пусть люди занимаются спортом, даже пусть это будет физкультура. Если у них не будет каких-то вещей для достижения суперспортивных результатов, то пусть хотя бы занимаются полезным для здоровья делом.

У Красникова хороший проект. Я ему душевно помогаю и поддерживаю. Красников прошел со мной целый путь построения суперпроекта. Я доверяю ему и знаю его. Мне понятен ход его мыслей и действий. Я понимаю, что от него ожидать.

Финансы я не могу давать «Металлу». До 2023 года я не могу участвовать в этом. Красников не готовит мне плацдарм для возвращения в футбол. Я не исключаю, что к тому моменту, когда закончится срок действия моего запрета, «Металл» будет в высшей лиге.

Почему «Металл» интересен мне больше, чем «Металлист-1925»? Потому что я не знаю, что это за проект. Какой бюджет, какая цель у этой команды? Сколько он уже существует? 4-5 лет. Так почему он еще не в Высшей лиге? Я не вижу бюджета. А без бюджета не о чем говорить.

Красников в «Динамо»? Я считаю, что человек с его способностями должен чем-то заниматься. Он правильно сделал, что пошел в «Динамо» и не болтался. У Красникова связи с агентами, Бразилия, Аргентина, футболисты, наработки. Это все должно работать. Без клуба оно не работает - теряются связи и квалификация. Поэтому он правильно сделал, что пошел работать в «Днепр», потом в «Динамо», – сказал Ярославский.

Читайте также: Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Никакой войны с Суркисами не было»