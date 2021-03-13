Защитник Днепра-1: «Считаю, там не было второй желтой карточки»

Сергей Логинов – об удалении Дугласа

  • 13.03.2021 21:44
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  • 2 комментария
Защитник Днепра-1: «Считаю, там не было второй желтой карточки»
© ТК Футбол 1/2/3. Сергей Логинов

Защитник «Днепра-1» Сергей Логинов прокомментировал успех своей команды в матче 18-го тура УПЛ против «Ворсклы» (1:0).

«Игра была тяжелая. Мы хотели и готовились играть в пас, но не позволяло поле. Мы, как и в Киеве, в игре с «Олимпиком» подстроились под эти условия, старались играть максимально просто, использовать длинные передачи. В таких играх выходят борьба и подборы на первое место. 

Тема молодец, мы его поздравляем с забитым голом. Он отрабатывает дальние удары на тренировках, остается после. Я считаю, что его гол назревал, он упорно над этим работал. Я лично и вся команда его поздравляет.

Начиная с первого дня сборов, мы большое внимание уделяем стандартам - как и у своих, так и у чужих ворот. Я уже говорил в интервью, что мы по два дня на недельном цикле отрабатываем эти моменты. Поэтому это приносит свои плоды. 

После удаления мы стали играть вторым номером. «Ворскла» неплохая команда. У них впереди вышло много атакующих игроков, нужно было создать численное преимущество сзади. Поэтому пришлось стать в 5 защитников и отойти. На это повлияло удаление. Я считаю, там не было второй желтой карточки - была обоюдная борьба, тем более Дуглас был первый на мяче. Пришлось перестроиться из-за этого удаления.  

Здесь нужно отмечать не защиту в четыре защитника, а всю командную работу, начиная с первого тайма, со стартового свистка. Это плюс к стандартам с первого дня сборов. Мы работаем над сплоченностью всей команды и над оборонительными действиями. Поэтому тут выходит на первый план коммуникация, подсказки, подстраховка и поддержка друг-друга. По этим всем мелочам и аспектам получается надежная игра всей команды», – сказал Логинов в эфире программы Тур ONLINE.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Hiromant
      Hiromant, 13.03.2021 23:34
    0
    какая вторая желтая?? тут и фола не было: Дуглас был первым на мяче и сыграл в него, а уже потом в его ногу влетел ворсклянин...
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    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 13.03.2021 23:07
    -1
    То, что судья был заряжен на удаление, которого и близко не было, видели все, кроме федерации.
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    Hiromant
    online
      Hiromant, 13.03.2021 23:34
    0
    какая вторая желтая?? тут и фола не было: Дуглас был первым на мяче и сыграл в него, а уже потом в его ногу влетел ворсклянин...
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