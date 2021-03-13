Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия - Олимпик

В воскресенье, 14 марта, состоится матч восемнадцатого тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» встретится с донецким «Олимпиком».

Поединок пройдет в Александрия на стадионе «Ника», арбитр из Киева Алексей Деревинский даст стартовый свисток в 19:30.

Александрия - Олимпик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Александрии можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Футбол 1.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Олимпик».