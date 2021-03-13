ЯРОСЛАВСКИЙ: «На Евро-2012 в Харькове потратил 300 миллионов долларов»

Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский вспомнил, сколько было вложено средств в Харьков перед Евро-2012.

«Мы сделали аэропорт, дороги, построили гостиницу, на месте которой раньше была мусорная яма. Построили стадион. О Харькове узнал весь мир. Вы же помните, что здесь жили 4 сборных - Португалия, Нидерланды, Германия и Дания. Весь футбольный мир был в Харькове.

Харьков получил огромное развитие. Было потрачено миллиард долларов: 700 миллионов потратило государство, 300 - потратил я. Таких инвестиций не было ни до, ни после.

Финансово эти инвестиции не окупились. Не все в деньгах измеряется. Можете себе сейчас представить, чтобы Роналду играл на стадионе «Металлист» и жил на базе «Металлиста»? Или Мюллер, Платини или Инфантино сидели на стадионе «Металлиста». Можно себе это представить? Это как мечта», - сказал Ярославский.

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