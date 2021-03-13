ЯРОСЛАВСКИЙ: «На Евро-2012 в Харькове потратил 300 миллионов долларов»

Эти деньги не окупились

  • 13.03.2021 13:08
  • 1939 просмотров
  • 4 комментария
ЯРОСЛАВСКИЙ: «На Евро-2012 в Харькове потратил 300 миллионов долларов»
© Футбол 1/2/3. Александр Ярославский

Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский вспомнил, сколько было вложено средств в Харьков перед Евро-2012.

«Мы сделали аэропорт, дороги, построили гостиницу, на месте которой раньше была мусорная яма. Построили стадион. О Харькове узнал весь мир. Вы же помните, что здесь жили 4 сборных - Португалия, Нидерланды, Германия и Дания. Весь футбольный мир был в Харькове.

Харьков получил огромное развитие. Было потрачено миллиард долларов: 700 миллионов потратило государство, 300 - потратил я. Таких инвестиций не было ни до, ни после.

Финансово эти инвестиции не окупились. Не все в деньгах измеряется. Можете себе сейчас представить, чтобы Роналду играл на стадионе «Металлист» и жил на базе «Металлиста»? Или Мюллер, Платини или Инфантино сидели на стадионе «Металлиста». Можно себе это представить? Это как мечта», - сказал Ярославский.

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Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

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Комментарии
    ivtbox
    online
      ivtbox, 13.03.2021 14:20
    0
    Атєц радной!!! ПРАСТІ НАС ДУРАКОФФФ...
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    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 13.03.2021 14:14
    0
    Trollface, 13.03.2021 13:15
    Ярославский помнит лишь о деньгах, о клубе давно забыл.
    Ну вообще-то он тогда ещё говорил (когда отжали клуб) что не будет заниматься футболом в Харькове, пока тут рулит Гепа.
    Вот теперь он про клуб и вспомнил и будет возрождать
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 13.03.2021 13:24
    +1
    Який добрий дядько!!!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.03.2021 13:15
    0
    Ярославский помнит лишь о деньгах, о клубе давно забыл.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 13.03.2021 13:24
    +1
    Який добрий дядько!!!
    Ссылка
    ivtbox
    online
      ivtbox, 13.03.2021 14:20
    0
    Атєц радной!!! ПРАСТІ НАС ДУРАКОФФФ...
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 13.03.2021 14:14
    0
    Trollface, 13.03.2021 13:15
    Ярославский помнит лишь о деньгах, о клубе давно забыл.
    Ну вообще-то он тогда ещё говорил (когда отжали клуб) что не будет заниматься футболом в Харькове, пока тут рулит Гепа.
    Вот теперь он про клуб и вспомнил и будет возрождать
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.03.2021 13:15
    0
    Ярославский помнит лишь о деньгах, о клубе давно забыл.
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