В перенесенном матче 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футболу «Горняк-Спорт» и «Прикарпатье» сыграли вничью со счетом 1:1.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Прикарпатье.
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Горняк-Спорт.
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Источник — Sport.ua
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