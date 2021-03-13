ЯРОСЛАВСКИЙ: «В свое время Челси рассматривал Ярмоленко и Тайсона»

Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, что в свое время Андрея Ярмоленко и Тайсона просматривали в «Челси».
«Иногда Абрамович мне задавал вопросы по какому-то игроку: «Спроси у Красникова». Женя мне писал оценки и я Роману отсылал. Всегда было стопроцентное попадание. «Челси» рассматривал Ярмоленко, Тайсона смотрели. Кстати, напрасно они Тайсона не взяли тогда», - сказал Ярославский.
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Источник — Футбол 1/2/3
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