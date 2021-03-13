ЯРОСЛАВСКИЙ: «В свое время Челси рассматривал Ярмоленко и Тайсона»

Экс-президент «Металлиста» – об игроках, которые могли оказаться в лондонском клубе

  • 13.03.2021 12:00
  • 2714 просмотров
  • 2 комментария
ЯРОСЛАВСКИЙ: «В свое время Челси рассматривал Ярмоленко и Тайсона»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, что в свое время Андрея Ярмоленко и Тайсона просматривали в «Челси».

«Иногда Абрамович мне задавал вопросы по какому-то игроку: «Спроси у Красникова». Женя мне писал оценки и я Роману отсылал. Всегда было стопроцентное попадание. «Челси» рассматривал Ярмоленко, Тайсона смотрели. Кстати, напрасно они Тайсона не взяли тогда», - сказал Ярославский.

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Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 13.03.2021 13:37
    0
    новина якась нєактуальна і на сьогодні смішна
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.03.2021 13:05
    0
    Ну такое, понятное дело что 1ООО и 1 футболист попадает под прицел клубов даже топ клубов, но это ж не означает еще ничего
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 13.03.2021 13:37
    0
    новина якась нєактуальна і на сьогодні смішна
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.03.2021 13:05
    0
    Ну такое, понятное дело что 1ООО и 1 футболист попадает под прицел клубов даже топ клубов, но это ж не означает еще ничего
    Ссылка
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