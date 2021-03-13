Севилья – Бетис. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 27-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» – «Бетис».

«В рамках чемпионата Испании «Севилья» два предыдущих матча проиграла, хоть до этого имела внушительную серию из побед. А «Бетис» выиграл четыре предыдущих поединка, что позволило команде подняться вверх по турнирной таблице. Также отметим, что «Севилья» играла в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» и в ответной встрече сыграла в Дортмунде в боевую ничью 2:2, но вылетела из самого престижного еврокубка.

Нас ожидает знаменитое севильское дерби. В турнирной таблице Ла Лиги «Севилья» с 48 очками идет четвертой, а «Бетис» с 42 баллами расположился на шестой позиции. Команды идут по соседству и в этом сезоне показывают хороший футбол. Очень трудно угадать счет в таком дерби.

Но я все-таки поставлю на то, что «Севилья» победит и в матче будет много голов», - сказал Бартулович.

Матч «Севилья» – «Бетис» состоится 14-го марта. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».