Моя секретная шпионская миссия. Марченко опубликовал забавный видеоролик

Украинский теннисист Илья Марченко опубликовал видео о подготовке к матчу Кубка Дэвиса против команды Израиля, который прошел 5–6 марта и завершился в пользу Украины (3:2).

Илья отправился на секретную шпионскую миссию, чтоб добыть важну информацию.

ВИДЕО. Моя секретная шпионская миссия. Подготовка к матчу Кубка Дэвиса против Израиля