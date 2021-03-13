Моя секретная шпионская миссия. Марченко опубликовал забавный видеоролик

Украинский теннисист Илья Марченко опубликовал видео о подготовке к матчу Кубка Дэвиса против команды Израиля, который прошел 5–6 марта и завершился в пользу Украины (3:2).
Илья отправился на секретную шпионскую миссию, чтоб добыть важну информацию.
ВИДЕО. Моя секретная шпионская миссия. Подготовка к матчу Кубка Дэвиса против Израиля
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Источник — YouTube
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