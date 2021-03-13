Названа новая дата проведения скандального матча между Ювентусом и Наполи

Матч был назначен на 17 марта 2021 года, но затем опять перенесен

  • 13.03.2021 05:19
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Названа новая дата проведения скандального матча между Ювентусом и Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine

Названа новая дата проведения скандального матча между «Ювентусом» и «Наполи» в 3-м туре Серии A.

Поединок будет сыгран в среду, 7 апреля, в 19:45 по Киеву.

Матч, первоначально запланированный на 4 октября 2020 года, не состоялся, так как «Наполи» не приехал в Турин из-за вспышки коронавируса в клубе.

«Наполи» сначала было засчитано техпоражение, но в декабре апелляционный комитет отменил решение. Матч был назначен на 17 марта 2021 года, но затем опять перенесен.

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Источник — ФК Наполи

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