Названа новая дата проведения скандального матча между «Ювентусом» и «Наполи» в 3-м туре Серии A.
Поединок будет сыгран в среду, 7 апреля, в 19:45 по Киеву.
Матч, первоначально запланированный на 4 октября 2020 года, не состоялся, так как «Наполи» не приехал в Турин из-за вспышки коронавируса в клубе.
«Наполи» сначала было засчитано техпоражение, но в декабре апелляционный комитет отменил решение. Матч был назначен на 17 марта 2021 года, но затем опять перенесен.
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Источник — ФК Наполи
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