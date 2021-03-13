СЕЛЮК: «Шахтер выглядит невыразительно. Но надо бороться за чемпионство»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение «Шахтера» на выезде от «Ромы» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:

«Шахтер» приучил нас к победам. Игра была с определенным подтекстом – Фонсека играл против бывшей своей команды. И он подготовился лучше, чем Каштру. У каждого клуба бывают взлеты и падения. Клуб требует определенных перемен. И их нужно не бояться, а делать. Все будет хорошо. Да, есть определенный спад, но это нужно спрашивать у Палкина и у Каштру. Возможно, где-то повлияла ситуация с коронавирусом.

Я не думаю, что есть одна какая-то причина. Я считаю, что здесь совокупность определенных моментов, которые влияют на команду. «Шахтер» выглядит невыразительно. «Шахтер» должен бороться за первое место в чемпионате. Последние матчи показали, что в «Шахтере» нужно что-то менять или кого-то. Думаю, руководство клуба сделает правильные выводы».