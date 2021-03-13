ШЕВЧУК: «Каштру нужно было сделать зеркальную схему против Фонсеки»

Эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Вячеслав Шевчук прокомментировал матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором донецкий «Шахтер» уступил «Роме» (0:3):

«Я ожидал намного большего от «Шахтера». Понятно, что сейчас у них большой кризис и спад в игре. Но я думал, что на такие матчи против «Ромы» «Шахтер» соберется и сконцентрируется, и придумает что-то неудобное для Фонсеки. Но, к сожалению, чуда не произошло. Фонсека очень хорошо знает «Шахтер», знает его слабости. «Рома» очень хорошо была подготовлена, это было видно.

Играли они в три центральных защитника, по схеме 5–2–3. Очень удивило, что Фонсека очень грамотно перекрыл линию обороны, когда «Шахтер» делал билд-ап. Мхитарян падал чуть-чуть в глубину, перекрывая опорного полузащитника, а Пеллегрини блокировал Матвиенко. Как только шла на него передача, он сразу с правой стороны закрывал ему левую ногу. То есть, выход из обороны только через Трубина.

Индивидуально тут нельзя никого винить. Понятно, что позиционные ошибки произошли в обороне, до этого – в полузащите. Мы увидели, как Исмаили не пошел до конца. У него в зоне оставался игрок, который был опаснее. Там Тайсон мог опуститься раньше.

В любом случае, я считаю, что Каштру должен был понимать, что Фонсека в последнее время использует в схеме три центральных защитника. Каштру нужно было сделать зеркальную схему, так же как было против «Интера». Тогда он удивил «Интер». Конте был тогда не готов. Если бы играли в три центральных защитника, первый гол не произошел бы.

Во втором тайме «Шахтер» начал открытый футбол. Шахтер проводил позиционные быстрые атаки, оставив «Роме» много пространства, чем она и воспользовалась. Забили второй мяч, потом стандарт. На стандартах всегда есть проблемы у «Шахтера». Они не были готовы к этому.

Меня очень разочаровали в этом матче опытные игроки. Персонально – это Тайсон, Алан Патрик и Марлос. Это опытные игроки, которые в сложные моменты должны брать на себя ответственность и более остро играть. Плюс Мораес. У этих четырех игроков, как по мне, есть большие проблемы в игре. Нужно быстрее принимать какие-то меры, внедрять молодых игроков. Может, тренер должен быть более жестче. Дает ли ему менеджмент возможность взять за кадык, и чтобы ребята начали по-другому играть?»