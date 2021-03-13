ШЕВЧУК: «Каштру нужно было сделать зеркальную схему против Фонсеки»

Эксперт прокомментировал матч Лиги Европы между «Шахтером» и «Ромой»

  • 13.03.2021 04:59
  • 723 просмотра
  • 1 комментарий
ШЕВЧУК: «Каштру нужно было сделать зеркальную схему против Фонсеки»
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека и Луиш Каштру

Эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Вячеслав Шевчук прокомментировал матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором донецкий «Шахтер» уступил «Роме» (0:3):

«Я ожидал намного большего от «Шахтера». Понятно, что сейчас у них большой кризис и спад в игре. Но я думал, что на такие матчи против «Ромы» «Шахтер» соберется и сконцентрируется, и придумает что-то неудобное для Фонсеки. Но, к сожалению, чуда не произошло. Фонсека очень хорошо знает «Шахтер», знает его слабости. «Рома» очень хорошо была подготовлена, это было видно. 

Играли они в три центральных защитника, по схеме 5–2–3. Очень удивило, что Фонсека очень грамотно перекрыл линию обороны, когда «Шахтер» делал билд-ап. Мхитарян падал чуть-чуть в глубину, перекрывая опорного полузащитника, а Пеллегрини блокировал Матвиенко. Как только шла на него передача, он сразу с правой стороны закрывал ему левую ногу. То есть, выход из обороны только через Трубина.

Индивидуально тут нельзя никого винить. Понятно, что позиционные ошибки произошли в обороне, до этого – в полузащите. Мы увидели, как Исмаили не пошел до конца. У него в зоне оставался игрок, который был опаснее. Там Тайсон мог опуститься раньше.

В любом случае, я считаю, что Каштру должен был понимать, что Фонсека в последнее время использует в схеме три центральных защитника. Каштру нужно было сделать зеркальную схему, так же как было против «Интера». Тогда он удивил «Интер». Конте был тогда не готов. Если бы играли в три центральных защитника, первый гол не произошел бы. 

Во втором тайме «Шахтер» начал открытый футбол. Шахтер проводил позиционные быстрые атаки, оставив «Роме» много пространства, чем она и воспользовалась. Забили второй мяч, потом стандарт. На стандартах всегда есть проблемы у «Шахтера». Они не были готовы к этому.

Меня очень разочаровали в этом матче опытные игроки. Персонально – это Тайсон, Алан Патрик и Марлос. Это опытные игроки, которые в сложные моменты должны брать на себя ответственность и более остро играть. Плюс Мораес. У этих четырех игроков, как по мне, есть большие проблемы в игре. Нужно быстрее принимать какие-то меры, внедрять молодых игроков. Может, тренер должен быть более жестче. Дает ли ему менеджмент возможность взять за кадык, и чтобы ребята начали по-другому играть?»

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Источник — Великий футбол

(7 голосов)

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Комментарии
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 13.03.2021 05:35
    0
    напомните какой клуб тренирует Шевчук
    Ссылка
    ivan ivanov
    online
      ivan ivanov, 13.03.2021 05:35
    0
    напомните какой клуб тренирует Шевчук
    Ссылка
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