Аталанта – Специя – 3:1. 25 минут Малиновского. Видео голов и обзор матча

12 марта прошел матч 27-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» переиграла «Специю» (3:1).
Украинец Руслан Малиновский играл с 66-й минуты, Виктор Коваленко остался в резерве.
Смотрите видеообзор матча «Аталанта» – «Специя» – 3:1.
Голы: Пашалич, 53, 72, Муриэль, 55 – Пикколи, 81.
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Пикколи (Специя).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
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Источник — Sport.ua
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