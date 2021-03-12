В пятницу, 12 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Аталанта» на домашнем стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» примет «Специю». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

«Аталанта»

К команде из Бергамо повышенное внимание со стороны украинских болельщиков, поскольку в её составе выступают хавбеки сборной Украины Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Но если Малиновский получает стабильную игровую практику, то Коваленко за полтора проведенных месяца в команде пока так и не провел дебютный матч. Вероятно, пока он не успел найти общий язык с наставником.

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини сумел сделать из типичного середняка Серии А топ-клуб, который полюбили миллионы футбольных болельщиков за пределами Италии. Всё благодаря атакующей модели игры и успешным выступлениям в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда из Бергамо только дебютировала в самом престижном еврокубке, но сенсационно сумела добраться до четвертьфинала.

В этом сезоне для выхода в четвертьфинал придется обыграть мадридский «Реал» в ответном матче 1/8 финала. Первая встреча завершилась поражением итальянской команды со счетом 0:1, поэтому все решится на следующей неделе в Мадриде. А пока «Аталанте» нужно не забывать о чемпионате, ведь в нем она пятая и отстает от «Ромы», которая занимает четвертую строчку, на один балл. А место в топ-4 нужно для получения путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Специя»

Клуб из одноименного города, несмотря на 115-летнюю историю, по итогам прошлого сезона впервые в истории вышел в Серию А, заняв третье место во втором по силе дивизионе Италии. И пока для «Специи» дебютный сезон в элите складывается не так уж и плохо. После 26 туров команда Винченцо Итальяно располагается на 16-м месте в турнирной таблице, с отрывом в шесть баллов от зоны вылета.

«Специя» в среднем зарабатывает одно очко за матч, у нее в этом сезоне шесть побед, восемь ничьих и двенадцать поражений. В предыдущем туре «Орлята» сыграли вничью с «Беневенто» со счетом 1:1. В этом сезоне перед командой стоит задача сохранить прописку в Серии А, и пока она с ней неплохо справляется.

Ориентировочные составы

«Аталанта»: Спортиелло – Ромеро, Джимшити, Паломино, Мехле, Фройлер, Пессина, Госенс, Малиновский, Иличич, Муриэль.

«Специя»: Зут – Феррер, Исмайли, Терзи, Бастони, Сена, Риччи, Эстевес, Гьяси, Нзола, Верде.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что хозяева одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.31 по линии Parimatch.

12 марта, пятница