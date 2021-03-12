В субботу, 13 марта, состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Ингулец».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», арбитр Сергей Бойко даст стартовый свисток в 14:00.
Минай – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Ужгороде можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ингулец», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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