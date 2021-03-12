В субботу, 13 марта, состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Ингулец».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», арбитр Сергей Бойко даст стартовый свисток в 14:00.

Минай – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Ужгороде можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ингулец», за которой можно следить здесь.