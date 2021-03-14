Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч АПЛ

  • 14.03.2021 03:14
  • 498 просмотров
  • 0 комментариев
Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 28-го тура Премьер-лиги Англии «Арсенал» – «Тоттенхэм».

«Нас ожидает Дерби Северного Лондона. Эти матчи всегда непредсказуемы. Обе команды накануне успешно сыграли в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы. «Арсенал» в гостях победил «Олимпиакос» (3:1), а «Тоттенхэм» оказался сильнее загребского «Динамо» (2:0). «Тоттенхэм» побеждает уже в пяти матчах кряду, при этом забив 15 мячей и пропустив лишь один. «Шпоры» находятся в отличном состоянии. Все это не просто так!

Во-первых, восстановился после травмы и вышел на хороший уровень лидер команды Харри Кейн. Также «проснулся» Гарет Бэйл Почему? «Реал» не собирается возвращать валлийца. Также Деле Алли вернулся на прежний уровень. А есть еще Сон, Моура и Винисиус. Атакующий потенциал «шпор» впечатляет. Чего не скажешь об их центре обороны. У меня бы Дайер не играл бы. Им срочно нужно приобрести топового центрального защитника типа Ван Дейка, Рубена Диаша или Магуайра.

«Арсенал» выиграл три из четырех предыдущих матчей, забив в каждой из победных встреч по три мяча. Я считаю, что «Арсенал» усилили Эдегор, Томас Парти и Габриэл. Но «Арсенал» занимает лишь десятое место, рискуя не попасть в еврокубки. Для кого-то это удивительно! Для меня это неудивительно.

Дело в Артете. Одно дело – быть ассистентом топового тренера Гвардиолы, а другое дело самому возглавлять команду. Тем более «Арсенал» все любят того образца, когда его тренировал Арсена Венгер и всегда будут сравнивать всех наставником со знаменитым французом. Мы понимаем, почему «канониры» так стараются выиграть Лигу Европы. Потому что, победив в этом еврокубке, можно попасть в Лигу чемпионов. Но «Арсенал» очень много матчей проигрывает (11 в АПЛ).

У «канониров» очень непростой календарь. После дерби со «шпорами» они сыграют ответный матч Лиги Европы с «Олимпиакосом», в АПЛ еще одно дерби с «Вест Хэмом» и поединок с «Ливерпулем».

Предполагаю очень серьезный тактический поединок, потому что Моуринью играет против ученика Гвардиолы. А это совершенно разные постановки игры. Игра не будет открытой и бесшабашной. Но португалец много сыграл таких матчей, и он попробует продолжить победную серию «шпор». Я склоняюсь к тому, что «Тоттенхэм» выиграет, но, думаю, что обе команды забьют», - сказал Грозный.

Матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» состоится 14 марта. Начало встречи – в 18:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности