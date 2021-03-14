Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 28-го тура Премьер-лиги Англии «Арсенал» – «Тоттенхэм».

«Нас ожидает Дерби Северного Лондона. Эти матчи всегда непредсказуемы. Обе команды накануне успешно сыграли в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы. «Арсенал» в гостях победил «Олимпиакос» (3:1), а «Тоттенхэм» оказался сильнее загребского «Динамо» (2:0). «Тоттенхэм» побеждает уже в пяти матчах кряду, при этом забив 15 мячей и пропустив лишь один. «Шпоры» находятся в отличном состоянии. Все это не просто так!

Во-первых, восстановился после травмы и вышел на хороший уровень лидер команды Харри Кейн. Также «проснулся» Гарет Бэйл Почему? «Реал» не собирается возвращать валлийца. Также Деле Алли вернулся на прежний уровень. А есть еще Сон, Моура и Винисиус. Атакующий потенциал «шпор» впечатляет. Чего не скажешь об их центре обороны. У меня бы Дайер не играл бы. Им срочно нужно приобрести топового центрального защитника типа Ван Дейка, Рубена Диаша или Магуайра.

«Арсенал» выиграл три из четырех предыдущих матчей, забив в каждой из победных встреч по три мяча. Я считаю, что «Арсенал» усилили Эдегор, Томас Парти и Габриэл. Но «Арсенал» занимает лишь десятое место, рискуя не попасть в еврокубки. Для кого-то это удивительно! Для меня это неудивительно.

Дело в Артете. Одно дело – быть ассистентом топового тренера Гвардиолы, а другое дело самому возглавлять команду. Тем более «Арсенал» все любят того образца, когда его тренировал Арсена Венгер и всегда будут сравнивать всех наставником со знаменитым французом. Мы понимаем, почему «канониры» так стараются выиграть Лигу Европы. Потому что, победив в этом еврокубке, можно попасть в Лигу чемпионов. Но «Арсенал» очень много матчей проигрывает (11 в АПЛ).

У «канониров» очень непростой календарь. После дерби со «шпорами» они сыграют ответный матч Лиги Европы с «Олимпиакосом», в АПЛ еще одно дерби с «Вест Хэмом» и поединок с «Ливерпулем».

Предполагаю очень серьезный тактический поединок, потому что Моуринью играет против ученика Гвардиолы. А это совершенно разные постановки игры. Игра не будет открытой и бесшабашной. Но португалец много сыграл таких матчей, и он попробует продолжить победную серию «шпор». Я склоняюсь к тому, что «Тоттенхэм» выиграет, но, думаю, что обе команды забьют», - сказал Грозный.

Матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» состоится 14 марта. Начало встречи – в 18:30.