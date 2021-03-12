Биелла. Марченко вышел в полуфинал

Сегодня Илья Марченко в четвертьфинае челленджера в итальянской Биелле встречался с чехом Йонасом Форейтеком. Украинец одержал победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 24 минуты.

1/4 финала

Илья Марченко (Украина) – Йонас Форейтек (Чехия) – 6:4, 6:1

В полуфинале Марченко сыграет с британцем Лиамом Броди. Вчера в 1/8 финала украинец обыграл Андреа Арнабольди.