Биелла. Марченко вышел в полуфинал

Сегодня Илья Марченко в четвертьфинае челленджера в итальянской Биелле встречался с чехом Йонасом Форейтеком. Украинец одержал победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 24 минуты.
1/4 финала
Илья Марченко (Украина) – Йонас Форейтек (Чехия) – 6:4, 6:1
В полуфинале Марченко сыграет с британцем Лиамом Броди. Вчера в 1/8 финала украинец обыграл Андреа Арнабольди.
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Источник — Sport.ua
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