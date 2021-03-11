Марченко пробился в четвертьфинал турнира в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко после завершения матчей за сборную Украины на Кубке Дэвиса отправился на челленджер в итальянскую Биеллу.
Сегодня спортсмен в двух сетах обыграл Андреа Арнабольди - 6:2, 7:5.
Марченко пробился в четвертьфинал.
Илья уже третий раз в нынешнем году выступает в Биелле. Ранее он выиграл челленджер, обыграв в финале Энди Маррея, а затем уступил в четвертьфинале.
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Источник — Sport.ua
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