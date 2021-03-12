Георгий СУДАКОВ: «Шахтер проиграл матч за 4 минуты»

18-летний украинский полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал поражение от «Ромы» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Конечно, мы все расстроены, но это еще не конец. Есть вторая игра. У нас есть менталитет победителей, и все надеются на ответный матч. Мы проиграли игру за четыре минуты, «Рома» быстро забила два мяча. На следующей неделе попытаемся отыграться, еще ничего не потеряно», — считает Судаков.