Гендиректор Олимпика рассказал, будет ли клуб менять телетранслятора

Генеральный директор «Олимпика» Алексей Антонов рассказал, будет ли донецкий клуб менять телетранслятора.
«Мы не собираемся менять телетранслятора. У нас нет претензий к телеканалу «Футбол». Мы много лет сотрудничаем, наши претензии исключительно к судейскому руководству», – заявил Антонов.
Напомним, президент «Олимпика» Владислав Гельзин в прошлую субботу бурно отреагировал на эпизод матча УПЛ против «Шахтера» с незасчитанным голом его команды. Владислав Гельзин обматерил судью в прямом эфире и выразил недовольство словами футбольных экспертов.
Источник — ТаТоТаке
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