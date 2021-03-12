Гендиректор Олимпика рассказал, будет ли клуб менять телетранслятора

В клубе нет претензий к телеканалам «Футбол 1/2/3»

  • 12.03.2021 11:42
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Гендиректор Олимпика рассказал, будет ли клуб менять телетранслятора
© ФК Олимпик Донецк. Алексей Антонов

Генеральный директор «Олимпика» Алексей Антонов рассказал, будет ли донецкий клуб менять телетранслятора.

«Мы не собираемся менять телетранслятора. У нас нет претензий к телеканалу «Футбол». Мы много лет сотрудничаем, наши претензии исключительно к судейскому руководству», – заявил Антонов.

Напомним, президент «Олимпика» Владислав Гельзин в прошлую субботу бурно отреагировал на эпизод матча УПЛ против «Шахтера» с незасчитанным голом его команды. Владислав Гельзин обматерил судью в прямом эфире и выразил недовольство словами футбольных экспертов.

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Источник — ТаТоТаке

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