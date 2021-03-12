Игрок Вильярреала: «Мы не должны думать, что уже в четвертьфинале»

32-летний французский полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу поделился мнением о победе над киевским «Динамо» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Мы провели отличный матч, но это лишь половина дела. Через неделю они приедут к нам очень мотивированными. Мы не должны думать, что уже в четвертьфинале. Если расслабимся, можем быть наказаны за это», — считает Капу.
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Источник — УЕФА
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