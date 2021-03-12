Игрок Вильярреала: «Мы не должны думать, что уже в четвертьфинале»

Испанская команда сделала только половину дела, уверен Этьен Капу

  • 12.03.2021 11:09
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  • 1 комментарий
Игрок Вильярреала: «Мы не должны думать, что уже в четвертьфинале»
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний французский полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу поделился мнением о победе над киевским «Динамо» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы провели отличный матч, но это лишь половина дела. Через неделю они приедут к нам очень мотивированными. Мы не должны думать, что уже в четвертьфинале. Если расслабимся, можем быть наказаны за это», — считает Капу.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 12.03.2021 12:23
    0
    И будете наказаны.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 12.03.2021 12:23
    0
    И будете наказаны.
    Ссылка
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