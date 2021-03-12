Жерсон РОДРИГЕШ: «Мы очень разочарованы результатом»

25-летний футболист киевского «Динамо» Жерсон Родригеш прокомментировал поражение от «Вильярреала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Думаю, мы были лучше в первом тайме, но пропустили и не смогли вернуться в игру после перерыва. Во втором тайме мы были немного подавлены. Мы разочарованы, что пропустили со «стандартов», и очень разочарованы результатом», — считает Родригеш.