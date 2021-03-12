Жерсон РОДРИГЕШ: «Мы очень разочарованы результатом»

Игрок «Динамо» поделился впечатлениями о поражении от «Вильярреала» в Лиге Европы (0:2)

  • 12.03.2021 10:55
  • 1265 просмотров
  • 1 комментарий
Жерсон РОДРИГЕШ: «Мы очень разочарованы результатом»
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

25-летний футболист киевского «Динамо» Жерсон Родригеш прокомментировал поражение от «Вильярреала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Думаю, мы были лучше в первом тайме, но пропустили и не смогли вернуться в игру после перерыва. Во втором тайме мы были немного подавлены. Мы разочарованы, что пропустили со «стандартов», и очень разочарованы результатом», — считает Родригеш.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Ігор Сайко
    online
      Ігор Сайко, 12.03.2021 12:25
    -1
    А ми розчаровані твоєю грою і грою всієї команди! Навіть виділити когось важко!
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