Жерсон РОДРИГЕШ: «Мы очень разочарованы результатом»

25-летний футболист киевского «Динамо» Жерсон Родригеш прокомментировал поражение от «Вильярреала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Думаю, мы были лучше в первом тайме, но пропустили и не смогли вернуться в игру после перерыва. Во втором тайме мы были немного подавлены. Мы разочарованы, что пропустили со «стандартов», и очень разочарованы результатом», — считает Родригеш.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.