Йожеф САБО: «У Динамо шансов нет, некем выигрывать»

Специалист утверждает, что игроки «Вильярреала» сильнее классом

  • 12.03.2021 11:11
  • 3810 просмотров
  • 19 комментариев
Йожеф САБО: «У Динамо шансов нет, некем выигрывать»
© ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о результате матча 1/8 Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2). 

— Удивлен, что на седьмом месте в испанском чемпионате играет вот такой «Вильярреал». Они сыграли не лучше, чем киевляне. Один брак.

А «Динамо» — есть «Динамо». Один раз повезло, второй раз повезло, а тут — не повезло. Проиграли справедливо в Киеве и на выезде проиграют. Игроки «Вильярреала» повыше классом.

Кто есть у «Динамо»? Все расписывают Цыганкова. Что дальше? Поедет куда-то и будет сидеть на скамейке. Ему лучше оставаться в «Динамо» и играть, потому что он не будет играть в топ-командах, если его продадут.

— Кого можно выделить из игроков «Динамо»?
— Никого. Как и у «Вильярреала». У обеих команд полно брака. Постоянно теряют мяч. Посмотрел, как некоторые футболисты соперника останавливают мяч — а мы еще критикуем наши команды.

Мне не понравилась ни одна из команд. «Динамо» сыграло так, как я ожидал, а «Вильярреал» столько потерял, столько брака было... Если бы в середине поля киевляне воспользовались этим — хотя бы гол могли забить.

— Пропущенные мячи — нехватка опыта?
— Просмотрели. Не понимаю, столько динамовцев в штрафной площадке, а сзади никто не смотрит. Не видит игрока, что ли? Кто-то рядом должен стоять? Выходили, делали искусственный офсайд — не видели, что сзади есть игрок?! Конечно, это и опыт, но результат по игре. Могли и 0:3 проиграть, потому что у соперника были моменты.

— Какие шансы у «Динамо» после домашних 0:2?
— Шансов нет. Некем выигрывать. Есть борьба, стараются, а больше ничего. Конечно, играть нужно. Ставить максимально боевой состав, чтобы не проиграть 5:0 или близко к этому. Если испанцы дома забьют один или два мяча — спокойно будут играть, ведь нужны силы в чемпионате, — сказал Сабо.

Ответная встреча пройдет в Испании 18 марта.

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Источник — 1927.kiev.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 13:26
    0
    junglecat, 12.03.2021 13:20
    Ну и ещё есть нюанс что все наши скауты типо Завароаа Бессонова, Вересеева .э, мягко говоря не топ профессионалы в своём сегменте . Разве может что Веремеев, ну так человеку уже за 70 - не думаю что он летает и смотрит по миру десятки игроков .
    А это уже всплывает то, о чем я неоднократно говорил, пластырь взяли в виде луча, а все остальное забыли, менеджмент надо было модернизировать и выискивать таланты и брать их под игровые схемы, концепции, задумы. А у нас по какому принципу игроков берут? До конца сам не понимаю.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 13:24
    0
    junglecat, 12.03.2021 13:19
    Я думаю , дай румыну трансферы Блохина
    И была бы борьба за полуфинал ЛЕТ ну и чемпионство на изи, даже не смотря на судеек Рината
    Видно же , что все тактические изгибы тренера упирается в класс некоторых исполнителей
    Очень показателена статка Вайскоута за вчерашний матч - игроки не могут решить эпизод уже доведя мяч до штрафной соперника и даже заведя его туда .
    ——
    Сколько вчера ударов и моментов у Беседина я тактически умолчу и открывается он как правило только ближе к середине поля - тянет человека на родную позицию видимо, в опорку.
    Ну в принципе от виват короля мы увидели остатки его состава у Реброва и то результаты были приличные хотя и начался отток игроков, а лучу интересно было бы именно под его видение подкупить игроков, а не по методу сурк. поехал во Монако кого-то купили или миха в мониторах насмотрел - купили, поставили тренером, то сам выпускать их не стал и тд)
    Исполнители, увы, играют огромную роль и это сказалось вчера даже, когда наши имея моменты и никакой реализации и легко забитые нам за счет ошибок мячи, при том соперник не демонстрирует архи какой супер игры, но игроки там лучше и это очевидно что и конвертировалось в забитые мячи.
    Да хай беседина хоть домой тянет, можно купить 1 напа, но нормального? Не надо 5 свободных агентов и 7 игроков от 3ОО до млн образно говоря. Проходили уже. 1 Де Пена нормальный за все годы по сути попался и вагон не понятных людей.
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 13:20
    0
    Alex86 1, 12.03.2021 13:05
    3 ли? Да по сути после Лобановского почти весь период. Ребров указал на недочеты и не сошлись сразу во мнении как видишь, хотя из физруков сурку повезло наконец и 1 оказался таки тренером и даже из гумна венгерского пулю насколько можно слепил, такому надо было давать финансирование и доверие, а не подписывать за бесплатно какой-то шлак аля гладкой на пенсии и тд и отказывать в чистках, но тот предпочел хождение по кругу или по мукам.
    Румын хитро жо, он, как видишь, не препятствовал скорее всего ни пляжнику, ни румыну в аренду ни кому либо еще из балласта, он просто обходит сурка тем что их тупо не к составу не подпускает и не выпускает если даже в заявке и наверное правильно делает.
    Беседин - феномен, последний прием его с падением и ударом даже настроение подняли несмотря на скорый прогнозируемый наш вылет, но держать его слишком расточительно, аукается потом не забитыми и вылетами.
    Интересно было бы поглядеть, будь хорошее $ сейчас что сделал бы луч из команды, если б строили под него чисто, а не он адаптировался под остатки от михи и хаца и их "чудо" трансферной политики, а то загнали его в условия прямо скажем не лучшие и хотят еще чудес каких-то с ходу
    Ну и ещё есть нюанс что все наши скауты типо Завароаа Бессонова, Вересеева .э, мягко говоря не топ профессионалы в своём сегменте . Разве может что Веремеев, ну так человеку уже за 70 - не думаю что он летает и смотрит по миру десятки игроков .
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 13:19
    0
    Alex86 1, 12.03.2021 13:05
    3 ли? Да по сути после Лобановского почти весь период. Ребров указал на недочеты и не сошлись сразу во мнении как видишь, хотя из физруков сурку повезло наконец и 1 оказался таки тренером и даже из гумна венгерского пулю насколько можно слепил, такому надо было давать финансирование и доверие, а не подписывать за бесплатно какой-то шлак аля гладкой на пенсии и тд и отказывать в чистках, но тот предпочел хождение по кругу или по мукам.
    Румын хитро жо, он, как видишь, не препятствовал скорее всего ни пляжнику, ни румыну в аренду ни кому либо еще из балласта, он просто обходит сурка тем что их тупо не к составу не подпускает и не выпускает если даже в заявке и наверное правильно делает.
    Беседин - феномен, последний прием его с падением и ударом даже настроение подняли несмотря на скорый прогнозируемый наш вылет, но держать его слишком расточительно, аукается потом не забитыми и вылетами.
    Интересно было бы поглядеть, будь хорошее $ сейчас что сделал бы луч из команды, если б строили под него чисто, а не он адаптировался под остатки от михи и хаца и их "чудо" трансферной политики, а то загнали его в условия прямо скажем не лучшие и хотят еще чудес каких-то с ходу
    Я думаю , дай румыну трансферы Блохина
    И была бы борьба за полуфинал ЛЕТ ну и чемпионство на изи, даже не смотря на судеек Рината
    Видно же , что все тактические изгибы тренера упирается в класс некоторых исполнителей
    Очень показателена статка Вайскоута за вчерашний матч - игроки не могут решить эпизод уже доведя мяч до штрафной соперника и даже заведя его туда .
    ——
    Сколько вчера ударов и моментов у Беседина я тактически умолчу и открывается он как правило только ближе к середине поля - тянет человека на родную позицию видимо, в опорку.
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 12.03.2021 13:16
    0
    Не пойму кто берет интервью в этих динозавров
    Кому из молодых интересно будет мнение человека который играл в другой футбол
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 13:13
    0
    stopor2016, 12.03.2021 13:09
    Йосип драний , а що на розвалинах Шахтаря там видно ?
    там лаять не положено, а то без жалования оставят, могут разрешить если португала сливать будут
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 12.03.2021 13:09
    0
    Йосип драний , а що на розвалинах Шахтаря там видно ?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 13:05
    0
    junglecat, 12.03.2021 12:56
    Ну мне кажется за последние 3 года Суркис просто привык , что его физруки ручные будут рады любому пляжнику ща миску супа , или воспитаннику физкульт училища от Шаблия .
    С румыном такое не прокатывает , он предпочитает вообще без трансферов , чем с условными Каргбо
    —-
    Хотя как то всяких Клейтонов все равно впихнули .
    ——
    Ну а оставлять Беседина основным форвардом - это извращение.
    3 ли? Да по сути после Лобановского почти весь период. Ребров указал на недочеты и не сошлись сразу во мнении как видишь, хотя из физруков сурку повезло наконец и 1 оказался таки тренером и даже из гумна венгерского пулю насколько можно слепил, такому надо было давать финансирование и доверие, а не подписывать за бесплатно какой-то шлак аля гладкой на пенсии и тд и отказывать в чистках, но тот предпочел хождение по кругу или по мукам.
    Румын хитро жо, он, как видишь, не препятствовал скорее всего ни пляжнику, ни румыну в аренду ни кому либо еще из балласта, он просто обходит сурка тем что их тупо не к составу не подпускает и не выпускает если даже в заявке и наверное правильно делает.
    Беседин - феномен, последний прием его с падением и ударом даже настроение подняли несмотря на скорый прогнозируемый наш вылет, но держать его слишком расточительно, аукается потом не забитыми и вылетами.
    Интересно было бы поглядеть, будь хорошее $ сейчас что сделал бы луч из команды, если б строили под него чисто, а не он адаптировался под остатки от михи и хаца и их "чудо" трансферной политики, а то загнали его в условия прямо скажем не лучшие и хотят еще чудес каких-то с ходу
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 12:56
    -2
    dd dent, 12.03.2021 12:02
    Его, как я понял, почему-то все устраивает. Кто припер Беседина да ещё и в качестве основного напа прям хотелось узнать, он отлично подошёл бы в десне какой-то, заре и др командах упл, но ни как не в претендента на золото. Максимум пока или ставить оттянутым или на замену или вообще в полузащиту, а лучше сбагрить и забыть.
    Все эти Караваевы, наши старые пенсы и просто не играющие и уже не заиграющие давно должны были быть отправлены отдыхать, до сих пор не понятно, так а чистка, где? Вместо этого взяли ещё 1 из этой когорты клейтона. Мы его в деле увидим? Дуелунда в аренду на пол сезона надо, бо дела не будет. Да и вообще сделать нормально чистку рядов и строить на базе тех что сейчас в основе вырисованной при румыне.
    А так то не будет усиление, то и в ЛЧ пока делать не чего, макс в ЛЕ опыта набираться, тем более что обычно жребий не прост для ДК, то в этом сезоне повезло
    Ну мне кажется за последние 3 года Суркис просто привык , что его физруки ручные будут рады любому пляжнику ща миску супа , или воспитаннику физкульт училища от Шаблия .
    С румыном такое не прокатывает , он предпочитает вообще без трансферов , чем с условными Каргбо
    —-
    Хотя как то всяких Клейтонов все равно впихнули .
    ——
    Ну а оставлять Беседина основным форвардом - это извращение.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2021 12:02
    +2
    junglecat, 12.03.2021 11:43
    Вот потому и кажется диким, решение Суркиса не усилить команду зимой
    И именно он и только он будет виноват , если мы не возьмём чемпионат ( кабинетно- судейские игры шахтёра мы выносим за скобки - это априори)
    ——
    Беседин не форвард уровня Динамо , и как бы он не боролся и не бился в 24 года он не изменится .
    Не видит это только слепой .
    Просто ты прав , сейчас наконец-то первый раз после Реброва, видно тренерскую мысли в команде ... но она упирается в Бесединых Шепелевых и Караваевых.
    Его, как я понял, почему-то все устраивает. Кто припер Беседина да ещё и в качестве основного напа прям хотелось узнать, он отлично подошёл бы в десне какой-то, заре и др командах упл, но ни как не в претендента на золото. Максимум пока или ставить оттянутым или на замену или вообще в полузащиту, а лучше сбагрить и забыть.
    Все эти Караваевы, наши старые пенсы и просто не играющие и уже не заиграющие давно должны были быть отправлены отдыхать, до сих пор не понятно, так а чистка, где? Вместо этого взяли ещё 1 из этой когорты клейтона. Мы его в деле увидим? Дуелунда в аренду на пол сезона надо, бо дела не будет. Да и вообще сделать нормально чистку рядов и строить на базе тех что сейчас в основе вырисованной при румыне.
    А так то не будет усиление, то и в ЛЧ пока делать не чего, макс в ЛЕ опыта набираться, тем более что обычно жребий не прост для ДК, то в этом сезоне повезло
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 12.03.2021 11:51
    -2
    Соглашусь что Вильярреал слабовато как-то выглядел,ожидал гораздо большего.
    Ссылка
    VLytvyn
    online
      VLytvyn, 12.03.2021 11:47
    +4
    Хочу підтримати гравців Динамо Київ і побажати їм перемоги в Іспанії.Це футбол і всякі моменти є, але ж Динамо треба вигравати і вони можуть це зробити. Вперед Динамо до перемог!
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 11:43
    0
    dd dent, 12.03.2021 11:38
    Голы забили и правда просто нам и это наверное уровень защиты, тут луч вряд ли что может сделать как и в случае с напом, ну не научит же он беседку голы клепать, там даже гипноз не помог бы.
    Думаю было бы, только подчёркиваю более менее нормальное усиление, то как минимум по бодаться с субмаринами можно было бы, вряд ли прошли бы, но дома определенно сыграли бы лучше да и гол хотя б думаю забили бы. Недооценивать их не стоит вовсе, тренер у них отличный, игроков по сумме на три ДК по маркту, а то что 7-ое место, так у них чемп какой. Боруссия М сейчас тоже на 10-м, а что с шахтой сотворили, так что любой представитель из топ чемпов для наших серьёзный противник.
    Насчёт чемпионства согласен, карты легли как никогда, наконец нормальный тренер у нас и очки не теряем с всяких хламом как это было прежде и страшно буксующая шахта на всех фронтах, по сему нужно бороться за золото и усиления ждать далее
    Вот потому и кажется диким, решение Суркиса не усилить команду зимой
    И именно он и только он будет виноват , если мы не возьмём чемпионат ( кабинетно- судейские игры шахтёра мы выносим за скобки - это априори)
    ——
    Беседин не форвард уровня Динамо , и как бы он не боролся и не бился в 24 года он не изменится .
    Не видит это только слепой .
    Просто ты прав , сейчас наконец-то первый раз после Реброва, видно тренерскую мысли в команде ... но она упирается в Бесединых Шепелевых и Караваевых.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2021 11:38
    +2
    junglecat, 12.03.2021 11:29
    Просто нам пора привыкнуть, что то, что прощают в УПЛ - не прощают даже не ТоПЫ, а просто добротные команды в Европе .
    Игра при стандартах - это бич нынешнего ДК и из матча в матч мы от неё страдаем . То ли румын не знает как это исправить, то ли игроки не могут выполнить его установки.
    ——-
    Был бы вчера нападающий , а не Беседин , шансов было бы больше , но у Суркиса видать фетиш какой-то , смотреть в нападении на человека , принимающего мяч спиной к воротам . .
    ——
    Сильнее ли Вильяерал Динамо - конечно. Непобедим ли он - абсолютно нет .
    Привези зимой Суркис 2-3 грамотных исполнителей, как обещал, и вчера счёт мог быть диаметральным .
    А так у нас как всегда ЦАП , фланги, да кто угодно обостряет и забивает - но только не форвард.
    ——
    Ну и Сидор - топовый в отборе , но жутко тормозящий любую атаку команды .
    —-
    Да и детская пара ЦЗ ещё будет не один месяц набивать свои шишки, а не дай бог кто то из них сломается, так Суркис наверное сам выйдет играть.
    ——
    Но.... в прошлом сезоне с этими же людьми мы вылете из ЛЕ воевали за 2-3 место . Так что прогресс на лицо. И на фоне стагнации и деградации шахтёра , хотелось бы более уверенной кадровой политик от руководства клуба , так как еси не брать чемпионство сейчас , то когда ?
    Голы забили и правда просто нам и это наверное уровень защиты, тут луч вряд ли что может сделать как и в случае с напом, ну не научит же он беседку голы клепать, там даже гипноз не помог бы.
    Думаю было бы, только подчёркиваю более менее нормальное усиление, то как минимум по бодаться с субмаринами можно было бы, вряд ли прошли бы, но дома определенно сыграли бы лучше да и гол хотя б думаю забили бы. Недооценивать их не стоит вовсе, тренер у них отличный, игроков по сумме на три ДК по маркту, а то что 7-ое место, так у них чемп какой. Боруссия М сейчас тоже на 10-м, а что с шахтой сотворили, так что любой представитель из топ чемпов для наших серьёзный противник.
    Насчёт чемпионства согласен, карты легли как никогда, наконец нормальный тренер у нас и очки не теряем с всяких хламом как это было прежде и страшно буксующая шахта на всех фронтах, по сему нужно бороться за золото и усиления ждать далее
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 11:29
    +3
    dd dent, 12.03.2021 11:21
    За весь сезон в еврокубках это наверное одна из лучших игр ДК была по игре, жаль что конвертировать не вышло даже в забитый мяч.
    А так единственное что ещё сильно раздражает, то вспомни от Лобановского и по Реброва что всегда почти в домашних матчах у ДК было сложно всем разжиться очками и выступали классно, а сейчас то что матч дома даже не чувствуется последнее время
    Просто нам пора привыкнуть, что то, что прощают в УПЛ - не прощают даже не ТоПЫ, а просто добротные команды в Европе .
    Игра при стандартах - это бич нынешнего ДК и из матча в матч мы от неё страдаем . То ли румын не знает как это исправить, то ли игроки не могут выполнить его установки.
    ——-
    Был бы вчера нападающий , а не Беседин , шансов было бы больше , но у Суркиса видать фетиш какой-то , смотреть в нападении на человека , принимающего мяч спиной к воротам . .
    ——
    Сильнее ли Вильяерал Динамо - конечно. Непобедим ли он - абсолютно нет .
    Привези зимой Суркис 2-3 грамотных исполнителей, как обещал, и вчера счёт мог быть диаметральным .
    А так у нас как всегда ЦАП , фланги, да кто угодно обостряет и забивает - но только не форвард.
    ——
    Ну и Сидор - топовый в отборе , но жутко тормозящий любую атаку команды .
    —-
    Да и детская пара ЦЗ ещё будет не один месяц набивать свои шишки, а не дай бог кто то из них сломается, так Суркис наверное сам выйдет играть.
    ——
    Но.... в прошлом сезоне с этими же людьми мы вылете из ЛЕ воевали за 2-3 место . Так что прогресс на лицо. И на фоне стагнации и деградации шахтёра , хотелось бы более уверенной кадровой политик от руководства клуба , так как еси не брать чемпионство сейчас , то когда ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2021 11:23
    +7
    Господи как же хорошо что Иуды больше не увидят на каналах теплица 1 теплица 2 теплица 3 Ле лч и лигу конференции.
    А значит круг мыслей будет только в доме пристарелых среди Морозова сабо
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2021 11:21
    +5
    junglecat, 12.03.2021 11:16
    О , вылезла старая Иуда .
    Этот клоун так перед всеми матчами , начиная с Гента говорил.
    ——
    А по ДК , конечно наверное это всё-таки наш потолок , в этом сезоне ,в ЛЕ, но вчерашняя игра , местами внушает сдержанный оптимизм .
    2-3 грамотных исполнителя и будем с командами уровня Субмарины играть на равных.
    За весь сезон в еврокубках это наверное одна из лучших игр ДК была по игре, жаль что конвертировать не вышло даже в забитый мяч.
    А так единственное что ещё сильно раздражает, то вспомни от Лобановского и по Реброва что всегда почти в домашних матчах у ДК было сложно всем разжиться очками и выступали классно, а сейчас то что матч дома даже не чувствуется последнее время
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 11:16
    +6
    О , вылезла старая Иуда .
    Этот клоун так перед всеми матчами , начиная с Гента говорил.
    ——
    А по ДК , конечно наверное это всё-таки наш потолок , в этом сезоне ,в ЛЕ, но вчерашняя игра , местами внушает сдержанный оптимизм .
    2-3 грамотных исполнителя и будем с командами уровня Субмарины играть на равных.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2021 11:14
    +15
    О, этот ещё вылез) при нем у ДК было кем выигрывать и проходить субмарину в О4 году, но вылетели, так что молчал бы уже
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2021 11:14
    +15
    О, этот ещё вылез) при нем у ДК было кем выигрывать и проходить субмарину в О4 году, но вылетели, так что молчал бы уже
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2021 11:23
    +7
    Господи как же хорошо что Иуды больше не увидят на каналах теплица 1 теплица 2 теплица 3 Ле лч и лигу конференции.
    А значит круг мыслей будет только в доме пристарелых среди Морозова сабо
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 11:16
    +6
    О , вылезла старая Иуда .
    Этот клоун так перед всеми матчами , начиная с Гента говорил.
    ——
    А по ДК , конечно наверное это всё-таки наш потолок , в этом сезоне ,в ЛЕ, но вчерашняя игра , местами внушает сдержанный оптимизм .
    2-3 грамотных исполнителя и будем с командами уровня Субмарины играть на равных.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2021 11:21
    +5
    junglecat, 12.03.2021 11:16
    О , вылезла старая Иуда .
    Этот клоун так перед всеми матчами , начиная с Гента говорил.
    ——
    А по ДК , конечно наверное это всё-таки наш потолок , в этом сезоне ,в ЛЕ, но вчерашняя игра , местами внушает сдержанный оптимизм .
    2-3 грамотных исполнителя и будем с командами уровня Субмарины играть на равных.
    За весь сезон в еврокубках это наверное одна из лучших игр ДК была по игре, жаль что конвертировать не вышло даже в забитый мяч.
    А так единственное что ещё сильно раздражает, то вспомни от Лобановского и по Реброва что всегда почти в домашних матчах у ДК было сложно всем разжиться очками и выступали классно, а сейчас то что матч дома даже не чувствуется последнее время
    Ссылка
    VLytvyn
    online
      VLytvyn, 12.03.2021 11:47
    +4
    Хочу підтримати гравців Динамо Київ і побажати їм перемоги в Іспанії.Це футбол і всякі моменти є, але ж Динамо треба вигравати і вони можуть це зробити. Вперед Динамо до перемог!
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    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 11:29
    +3
    dd dent, 12.03.2021 11:21
    За весь сезон в еврокубках это наверное одна из лучших игр ДК была по игре, жаль что конвертировать не вышло даже в забитый мяч.
    А так единственное что ещё сильно раздражает, то вспомни от Лобановского и по Реброва что всегда почти в домашних матчах у ДК было сложно всем разжиться очками и выступали классно, а сейчас то что матч дома даже не чувствуется последнее время
    Просто нам пора привыкнуть, что то, что прощают в УПЛ - не прощают даже не ТоПЫ, а просто добротные команды в Европе .
    Игра при стандартах - это бич нынешнего ДК и из матча в матч мы от неё страдаем . То ли румын не знает как это исправить, то ли игроки не могут выполнить его установки.
    ——-
    Был бы вчера нападающий , а не Беседин , шансов было бы больше , но у Суркиса видать фетиш какой-то , смотреть в нападении на человека , принимающего мяч спиной к воротам . .
    ——
    Сильнее ли Вильяерал Динамо - конечно. Непобедим ли он - абсолютно нет .
    Привези зимой Суркис 2-3 грамотных исполнителей, как обещал, и вчера счёт мог быть диаметральным .
    А так у нас как всегда ЦАП , фланги, да кто угодно обостряет и забивает - но только не форвард.
    ——
    Ну и Сидор - топовый в отборе , но жутко тормозящий любую атаку команды .
    —-
    Да и детская пара ЦЗ ещё будет не один месяц набивать свои шишки, а не дай бог кто то из них сломается, так Суркис наверное сам выйдет играть.
    ——
    Но.... в прошлом сезоне с этими же людьми мы вылете из ЛЕ воевали за 2-3 место . Так что прогресс на лицо. И на фоне стагнации и деградации шахтёра , хотелось бы более уверенной кадровой политик от руководства клуба , так как еси не брать чемпионство сейчас , то когда ?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2021 12:02
    +2
    junglecat, 12.03.2021 11:43
    Вот потому и кажется диким, решение Суркиса не усилить команду зимой
    И именно он и только он будет виноват , если мы не возьмём чемпионат ( кабинетно- судейские игры шахтёра мы выносим за скобки - это априори)
    ——
    Беседин не форвард уровня Динамо , и как бы он не боролся и не бился в 24 года он не изменится .
    Не видит это только слепой .
    Просто ты прав , сейчас наконец-то первый раз после Реброва, видно тренерскую мысли в команде ... но она упирается в Бесединых Шепелевых и Караваевых.
    Его, как я понял, почему-то все устраивает. Кто припер Беседина да ещё и в качестве основного напа прям хотелось узнать, он отлично подошёл бы в десне какой-то, заре и др командах упл, но ни как не в претендента на золото. Максимум пока или ставить оттянутым или на замену или вообще в полузащиту, а лучше сбагрить и забыть.
    Все эти Караваевы, наши старые пенсы и просто не играющие и уже не заиграющие давно должны были быть отправлены отдыхать, до сих пор не понятно, так а чистка, где? Вместо этого взяли ещё 1 из этой когорты клейтона. Мы его в деле увидим? Дуелунда в аренду на пол сезона надо, бо дела не будет. Да и вообще сделать нормально чистку рядов и строить на базе тех что сейчас в основе вырисованной при румыне.
    А так то не будет усиление, то и в ЛЧ пока делать не чего, макс в ЛЕ опыта набираться, тем более что обычно жребий не прост для ДК, то в этом сезоне повезло
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    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2021 11:38
    +2
    junglecat, 12.03.2021 11:29
    Просто нам пора привыкнуть, что то, что прощают в УПЛ - не прощают даже не ТоПЫ, а просто добротные команды в Европе .
    Игра при стандартах - это бич нынешнего ДК и из матча в матч мы от неё страдаем . То ли румын не знает как это исправить, то ли игроки не могут выполнить его установки.
    ——-
    Был бы вчера нападающий , а не Беседин , шансов было бы больше , но у Суркиса видать фетиш какой-то , смотреть в нападении на человека , принимающего мяч спиной к воротам . .
    ——
    Сильнее ли Вильяерал Динамо - конечно. Непобедим ли он - абсолютно нет .
    Привези зимой Суркис 2-3 грамотных исполнителей, как обещал, и вчера счёт мог быть диаметральным .
    А так у нас как всегда ЦАП , фланги, да кто угодно обостряет и забивает - но только не форвард.
    ——
    Ну и Сидор - топовый в отборе , но жутко тормозящий любую атаку команды .
    —-
    Да и детская пара ЦЗ ещё будет не один месяц набивать свои шишки, а не дай бог кто то из них сломается, так Суркис наверное сам выйдет играть.
    ——
    Но.... в прошлом сезоне с этими же людьми мы вылете из ЛЕ воевали за 2-3 место . Так что прогресс на лицо. И на фоне стагнации и деградации шахтёра , хотелось бы более уверенной кадровой политик от руководства клуба , так как еси не брать чемпионство сейчас , то когда ?
    Голы забили и правда просто нам и это наверное уровень защиты, тут луч вряд ли что может сделать как и в случае с напом, ну не научит же он беседку голы клепать, там даже гипноз не помог бы.
    Думаю было бы, только подчёркиваю более менее нормальное усиление, то как минимум по бодаться с субмаринами можно было бы, вряд ли прошли бы, но дома определенно сыграли бы лучше да и гол хотя б думаю забили бы. Недооценивать их не стоит вовсе, тренер у них отличный, игроков по сумме на три ДК по маркту, а то что 7-ое место, так у них чемп какой. Боруссия М сейчас тоже на 10-м, а что с шахтой сотворили, так что любой представитель из топ чемпов для наших серьёзный противник.
    Насчёт чемпионства согласен, карты легли как никогда, наконец нормальный тренер у нас и очки не теряем с всяких хламом как это было прежде и страшно буксующая шахта на всех фронтах, по сему нужно бороться за золото и усиления ждать далее
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 13:26
    0
    junglecat, 12.03.2021 13:20
    Ну и ещё есть нюанс что все наши скауты типо Завароаа Бессонова, Вересеева .э, мягко говоря не топ профессионалы в своём сегменте . Разве может что Веремеев, ну так человеку уже за 70 - не думаю что он летает и смотрит по миру десятки игроков .
    А это уже всплывает то, о чем я неоднократно говорил, пластырь взяли в виде луча, а все остальное забыли, менеджмент надо было модернизировать и выискивать таланты и брать их под игровые схемы, концепции, задумы. А у нас по какому принципу игроков берут? До конца сам не понимаю.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 13:24
    0
    junglecat, 12.03.2021 13:19
    Я думаю , дай румыну трансферы Блохина
    И была бы борьба за полуфинал ЛЕТ ну и чемпионство на изи, даже не смотря на судеек Рината
    Видно же , что все тактические изгибы тренера упирается в класс некоторых исполнителей
    Очень показателена статка Вайскоута за вчерашний матч - игроки не могут решить эпизод уже доведя мяч до штрафной соперника и даже заведя его туда .
    ——
    Сколько вчера ударов и моментов у Беседина я тактически умолчу и открывается он как правило только ближе к середине поля - тянет человека на родную позицию видимо, в опорку.
    Ну в принципе от виват короля мы увидели остатки его состава у Реброва и то результаты были приличные хотя и начался отток игроков, а лучу интересно было бы именно под его видение подкупить игроков, а не по методу сурк. поехал во Монако кого-то купили или миха в мониторах насмотрел - купили, поставили тренером, то сам выпускать их не стал и тд)
    Исполнители, увы, играют огромную роль и это сказалось вчера даже, когда наши имея моменты и никакой реализации и легко забитые нам за счет ошибок мячи, при том соперник не демонстрирует архи какой супер игры, но игроки там лучше и это очевидно что и конвертировалось в забитые мячи.
    Да хай беседина хоть домой тянет, можно купить 1 напа, но нормального? Не надо 5 свободных агентов и 7 игроков от 3ОО до млн образно говоря. Проходили уже. 1 Де Пена нормальный за все годы по сути попался и вагон не понятных людей.
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    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 13:20
    0
    Alex86 1, 12.03.2021 13:05
    3 ли? Да по сути после Лобановского почти весь период. Ребров указал на недочеты и не сошлись сразу во мнении как видишь, хотя из физруков сурку повезло наконец и 1 оказался таки тренером и даже из гумна венгерского пулю насколько можно слепил, такому надо было давать финансирование и доверие, а не подписывать за бесплатно какой-то шлак аля гладкой на пенсии и тд и отказывать в чистках, но тот предпочел хождение по кругу или по мукам.
    Румын хитро жо, он, как видишь, не препятствовал скорее всего ни пляжнику, ни румыну в аренду ни кому либо еще из балласта, он просто обходит сурка тем что их тупо не к составу не подпускает и не выпускает если даже в заявке и наверное правильно делает.
    Беседин - феномен, последний прием его с падением и ударом даже настроение подняли несмотря на скорый прогнозируемый наш вылет, но держать его слишком расточительно, аукается потом не забитыми и вылетами.
    Интересно было бы поглядеть, будь хорошее $ сейчас что сделал бы луч из команды, если б строили под него чисто, а не он адаптировался под остатки от михи и хаца и их "чудо" трансферной политики, а то загнали его в условия прямо скажем не лучшие и хотят еще чудес каких-то с ходу
    Ну и ещё есть нюанс что все наши скауты типо Завароаа Бессонова, Вересеева .э, мягко говоря не топ профессионалы в своём сегменте . Разве может что Веремеев, ну так человеку уже за 70 - не думаю что он летает и смотрит по миру десятки игроков .
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 13:19
    0
    Alex86 1, 12.03.2021 13:05
    3 ли? Да по сути после Лобановского почти весь период. Ребров указал на недочеты и не сошлись сразу во мнении как видишь, хотя из физруков сурку повезло наконец и 1 оказался таки тренером и даже из гумна венгерского пулю насколько можно слепил, такому надо было давать финансирование и доверие, а не подписывать за бесплатно какой-то шлак аля гладкой на пенсии и тд и отказывать в чистках, но тот предпочел хождение по кругу или по мукам.
    Румын хитро жо, он, как видишь, не препятствовал скорее всего ни пляжнику, ни румыну в аренду ни кому либо еще из балласта, он просто обходит сурка тем что их тупо не к составу не подпускает и не выпускает если даже в заявке и наверное правильно делает.
    Беседин - феномен, последний прием его с падением и ударом даже настроение подняли несмотря на скорый прогнозируемый наш вылет, но держать его слишком расточительно, аукается потом не забитыми и вылетами.
    Интересно было бы поглядеть, будь хорошее $ сейчас что сделал бы луч из команды, если б строили под него чисто, а не он адаптировался под остатки от михи и хаца и их "чудо" трансферной политики, а то загнали его в условия прямо скажем не лучшие и хотят еще чудес каких-то с ходу
    Я думаю , дай румыну трансферы Блохина
    И была бы борьба за полуфинал ЛЕТ ну и чемпионство на изи, даже не смотря на судеек Рината
    Видно же , что все тактические изгибы тренера упирается в класс некоторых исполнителей
    Очень показателена статка Вайскоута за вчерашний матч - игроки не могут решить эпизод уже доведя мяч до штрафной соперника и даже заведя его туда .
    ——
    Сколько вчера ударов и моментов у Беседина я тактически умолчу и открывается он как правило только ближе к середине поля - тянет человека на родную позицию видимо, в опорку.
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 12.03.2021 13:16
    0
    Не пойму кто берет интервью в этих динозавров
    Кому из молодых интересно будет мнение человека который играл в другой футбол
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 13:13
    0
    stopor2016, 12.03.2021 13:09
    Йосип драний , а що на розвалинах Шахтаря там видно ?
    там лаять не положено, а то без жалования оставят, могут разрешить если португала сливать будут
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 12.03.2021 13:09
    0
    Йосип драний , а що на розвалинах Шахтаря там видно ?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 13:05
    0
    junglecat, 12.03.2021 12:56
    Ну мне кажется за последние 3 года Суркис просто привык , что его физруки ручные будут рады любому пляжнику ща миску супа , или воспитаннику физкульт училища от Шаблия .
    С румыном такое не прокатывает , он предпочитает вообще без трансферов , чем с условными Каргбо
    —-
    Хотя как то всяких Клейтонов все равно впихнули .
    ——
    Ну а оставлять Беседина основным форвардом - это извращение.
    3 ли? Да по сути после Лобановского почти весь период. Ребров указал на недочеты и не сошлись сразу во мнении как видишь, хотя из физруков сурку повезло наконец и 1 оказался таки тренером и даже из гумна венгерского пулю насколько можно слепил, такому надо было давать финансирование и доверие, а не подписывать за бесплатно какой-то шлак аля гладкой на пенсии и тд и отказывать в чистках, но тот предпочел хождение по кругу или по мукам.
    Румын хитро жо, он, как видишь, не препятствовал скорее всего ни пляжнику, ни румыну в аренду ни кому либо еще из балласта, он просто обходит сурка тем что их тупо не к составу не подпускает и не выпускает если даже в заявке и наверное правильно делает.
    Беседин - феномен, последний прием его с падением и ударом даже настроение подняли несмотря на скорый прогнозируемый наш вылет, но держать его слишком расточительно, аукается потом не забитыми и вылетами.
    Интересно было бы поглядеть, будь хорошее $ сейчас что сделал бы луч из команды, если б строили под него чисто, а не он адаптировался под остатки от михи и хаца и их "чудо" трансферной политики, а то загнали его в условия прямо скажем не лучшие и хотят еще чудес каких-то с ходу
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 11:43
    0
    dd dent, 12.03.2021 11:38
    Голы забили и правда просто нам и это наверное уровень защиты, тут луч вряд ли что может сделать как и в случае с напом, ну не научит же он беседку голы клепать, там даже гипноз не помог бы.
    Думаю было бы, только подчёркиваю более менее нормальное усиление, то как минимум по бодаться с субмаринами можно было бы, вряд ли прошли бы, но дома определенно сыграли бы лучше да и гол хотя б думаю забили бы. Недооценивать их не стоит вовсе, тренер у них отличный, игроков по сумме на три ДК по маркту, а то что 7-ое место, так у них чемп какой. Боруссия М сейчас тоже на 10-м, а что с шахтой сотворили, так что любой представитель из топ чемпов для наших серьёзный противник.
    Насчёт чемпионства согласен, карты легли как никогда, наконец нормальный тренер у нас и очки не теряем с всяких хламом как это было прежде и страшно буксующая шахта на всех фронтах, по сему нужно бороться за золото и усиления ждать далее
    Вот потому и кажется диким, решение Суркиса не усилить команду зимой
    И именно он и только он будет виноват , если мы не возьмём чемпионат ( кабинетно- судейские игры шахтёра мы выносим за скобки - это априори)
    ——
    Беседин не форвард уровня Динамо , и как бы он не боролся и не бился в 24 года он не изменится .
    Не видит это только слепой .
    Просто ты прав , сейчас наконец-то первый раз после Реброва, видно тренерскую мысли в команде ... но она упирается в Бесединых Шепелевых и Караваевых.
    Ссылка
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