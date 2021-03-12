Йожеф САБО: «У Динамо шансов нет, некем выигрывать»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о результате матча 1/8 Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2).
— Удивлен, что на седьмом месте в испанском чемпионате играет вот такой «Вильярреал». Они сыграли не лучше, чем киевляне. Один брак.
А «Динамо» — есть «Динамо». Один раз повезло, второй раз повезло, а тут — не повезло. Проиграли справедливо в Киеве и на выезде проиграют. Игроки «Вильярреала» повыше классом.
Кто есть у «Динамо»? Все расписывают Цыганкова. Что дальше? Поедет куда-то и будет сидеть на скамейке. Ему лучше оставаться в «Динамо» и играть, потому что он не будет играть в топ-командах, если его продадут.
— Кого можно выделить из игроков «Динамо»?
— Никого. Как и у «Вильярреала». У обеих команд полно брака. Постоянно теряют мяч. Посмотрел, как некоторые футболисты соперника останавливают мяч — а мы еще критикуем наши команды.
Мне не понравилась ни одна из команд. «Динамо» сыграло так, как я ожидал, а «Вильярреал» столько потерял, столько брака было... Если бы в середине поля киевляне воспользовались этим — хотя бы гол могли забить.
— Пропущенные мячи — нехватка опыта?
— Просмотрели. Не понимаю, столько динамовцев в штрафной площадке, а сзади никто не смотрит. Не видит игрока, что ли? Кто-то рядом должен стоять? Выходили, делали искусственный офсайд — не видели, что сзади есть игрок?! Конечно, это и опыт, но результат по игре. Могли и 0:3 проиграть, потому что у соперника были моменты.
— Какие шансы у «Динамо» после домашних 0:2?
— Шансов нет. Некем выигрывать. Есть борьба, стараются, а больше ничего. Конечно, играть нужно. Ставить максимально боевой состав, чтобы не проиграть 5:0 или близко к этому. Если испанцы дома забьют один или два мяча — спокойно будут играть, ведь нужны силы в чемпионате, — сказал Сабо.
Ответная встреча пройдет в Испании 18 марта.
Источник — 1927.kiev.ua
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И была бы борьба за полуфинал ЛЕТ ну и чемпионство на изи, даже не смотря на судеек Рината
Видно же , что все тактические изгибы тренера упирается в класс некоторых исполнителей
Очень показателена статка Вайскоута за вчерашний матч - игроки не могут решить эпизод уже доведя мяч до штрафной соперника и даже заведя его туда .
——
Сколько вчера ударов и моментов у Беседина я тактически умолчу и открывается он как правило только ближе к середине поля - тянет человека на родную позицию видимо, в опорку.
Исполнители, увы, играют огромную роль и это сказалось вчера даже, когда наши имея моменты и никакой реализации и легко забитые нам за счет ошибок мячи, при том соперник не демонстрирует архи какой супер игры, но игроки там лучше и это очевидно что и конвертировалось в забитые мячи.
Да хай беседина хоть домой тянет, можно купить 1 напа, но нормального? Не надо 5 свободных агентов и 7 игроков от 3ОО до млн образно говоря. Проходили уже. 1 Де Пена нормальный за все годы по сути попался и вагон не понятных людей.
Румын хитро жо, он, как видишь, не препятствовал скорее всего ни пляжнику, ни румыну в аренду ни кому либо еще из балласта, он просто обходит сурка тем что их тупо не к составу не подпускает и не выпускает если даже в заявке и наверное правильно делает.
Беседин - феномен, последний прием его с падением и ударом даже настроение подняли несмотря на скорый прогнозируемый наш вылет, но держать его слишком расточительно, аукается потом не забитыми и вылетами.
Интересно было бы поглядеть, будь хорошее $ сейчас что сделал бы луч из команды, если б строили под него чисто, а не он адаптировался под остатки от михи и хаца и их "чудо" трансферной политики, а то загнали его в условия прямо скажем не лучшие и хотят еще чудес каких-то с ходу
Румын хитро жо, он, как видишь, не препятствовал скорее всего ни пляжнику, ни румыну в аренду ни кому либо еще из балласта, он просто обходит сурка тем что их тупо не к составу не подпускает и не выпускает если даже в заявке и наверное правильно делает.
Беседин - феномен, последний прием его с падением и ударом даже настроение подняли несмотря на скорый прогнозируемый наш вылет, но держать его слишком расточительно, аукается потом не забитыми и вылетами.
Интересно было бы поглядеть, будь хорошее $ сейчас что сделал бы луч из команды, если б строили под него чисто, а не он адаптировался под остатки от михи и хаца и их "чудо" трансферной политики, а то загнали его в условия прямо скажем не лучшие и хотят еще чудес каких-то с ходу
И была бы борьба за полуфинал ЛЕТ ну и чемпионство на изи, даже не смотря на судеек Рината
Видно же , что все тактические изгибы тренера упирается в класс некоторых исполнителей
Очень показателена статка Вайскоута за вчерашний матч - игроки не могут решить эпизод уже доведя мяч до штрафной соперника и даже заведя его туда .
——
Сколько вчера ударов и моментов у Беседина я тактически умолчу и открывается он как правило только ближе к середине поля - тянет человека на родную позицию видимо, в опорку.
Кому из молодых интересно будет мнение человека который играл в другой футбол
С румыном такое не прокатывает , он предпочитает вообще без трансферов , чем с условными Каргбо
—-
Хотя как то всяких Клейтонов все равно впихнули .
——
Ну а оставлять Беседина основным форвардом - это извращение.
Румын хитро жо, он, как видишь, не препятствовал скорее всего ни пляжнику, ни румыну в аренду ни кому либо еще из балласта, он просто обходит сурка тем что их тупо не к составу не подпускает и не выпускает если даже в заявке и наверное правильно делает.
Беседин - феномен, последний прием его с падением и ударом даже настроение подняли несмотря на скорый прогнозируемый наш вылет, но держать его слишком расточительно, аукается потом не забитыми и вылетами.
Интересно было бы поглядеть, будь хорошее $ сейчас что сделал бы луч из команды, если б строили под него чисто, а не он адаптировался под остатки от михи и хаца и их "чудо" трансферной политики, а то загнали его в условия прямо скажем не лучшие и хотят еще чудес каких-то с ходу
Все эти Караваевы, наши старые пенсы и просто не играющие и уже не заиграющие давно должны были быть отправлены отдыхать, до сих пор не понятно, так а чистка, где? Вместо этого взяли ещё 1 из этой когорты клейтона. Мы его в деле увидим? Дуелунда в аренду на пол сезона надо, бо дела не будет. Да и вообще сделать нормально чистку рядов и строить на базе тех что сейчас в основе вырисованной при румыне.
А так то не будет усиление, то и в ЛЧ пока делать не чего, макс в ЛЕ опыта набираться, тем более что обычно жребий не прост для ДК, то в этом сезоне повезло
С румыном такое не прокатывает , он предпочитает вообще без трансферов , чем с условными Каргбо
—-
Хотя как то всяких Клейтонов все равно впихнули .
——
Ну а оставлять Беседина основным форвардом - это извращение.
И именно он и только он будет виноват , если мы не возьмём чемпионат ( кабинетно- судейские игры шахтёра мы выносим за скобки - это априори)
——
Беседин не форвард уровня Динамо , и как бы он не боролся и не бился в 24 года он не изменится .
Не видит это только слепой .
Просто ты прав , сейчас наконец-то первый раз после Реброва, видно тренерскую мысли в команде ... но она упирается в Бесединых Шепелевых и Караваевых.
Все эти Караваевы, наши старые пенсы и просто не играющие и уже не заиграющие давно должны были быть отправлены отдыхать, до сих пор не понятно, так а чистка, где? Вместо этого взяли ещё 1 из этой когорты клейтона. Мы его в деле увидим? Дуелунда в аренду на пол сезона надо, бо дела не будет. Да и вообще сделать нормально чистку рядов и строить на базе тех что сейчас в основе вырисованной при румыне.
А так то не будет усиление, то и в ЛЧ пока делать не чего, макс в ЛЕ опыта набираться, тем более что обычно жребий не прост для ДК, то в этом сезоне повезло
Думаю было бы, только подчёркиваю более менее нормальное усиление, то как минимум по бодаться с субмаринами можно было бы, вряд ли прошли бы, но дома определенно сыграли бы лучше да и гол хотя б думаю забили бы. Недооценивать их не стоит вовсе, тренер у них отличный, игроков по сумме на три ДК по маркту, а то что 7-ое место, так у них чемп какой. Боруссия М сейчас тоже на 10-м, а что с шахтой сотворили, так что любой представитель из топ чемпов для наших серьёзный противник.
Насчёт чемпионства согласен, карты легли как никогда, наконец нормальный тренер у нас и очки не теряем с всяких хламом как это было прежде и страшно буксующая шахта на всех фронтах, по сему нужно бороться за золото и усиления ждать далее
И именно он и только он будет виноват , если мы не возьмём чемпионат ( кабинетно- судейские игры шахтёра мы выносим за скобки - это априори)
——
Беседин не форвард уровня Динамо , и как бы он не боролся и не бился в 24 года он не изменится .
Не видит это только слепой .
Просто ты прав , сейчас наконец-то первый раз после Реброва, видно тренерскую мысли в команде ... но она упирается в Бесединых Шепелевых и Караваевых.
Игра при стандартах - это бич нынешнего ДК и из матча в матч мы от неё страдаем . То ли румын не знает как это исправить, то ли игроки не могут выполнить его установки.
——-
Был бы вчера нападающий , а не Беседин , шансов было бы больше , но у Суркиса видать фетиш какой-то , смотреть в нападении на человека , принимающего мяч спиной к воротам . .
——
Сильнее ли Вильяерал Динамо - конечно. Непобедим ли он - абсолютно нет .
Привези зимой Суркис 2-3 грамотных исполнителей, как обещал, и вчера счёт мог быть диаметральным .
А так у нас как всегда ЦАП , фланги, да кто угодно обостряет и забивает - но только не форвард.
——
Ну и Сидор - топовый в отборе , но жутко тормозящий любую атаку команды .
—-
Да и детская пара ЦЗ ещё будет не один месяц набивать свои шишки, а не дай бог кто то из них сломается, так Суркис наверное сам выйдет играть.
——
Но.... в прошлом сезоне с этими же людьми мы вылете из ЛЕ воевали за 2-3 место . Так что прогресс на лицо. И на фоне стагнации и деградации шахтёра , хотелось бы более уверенной кадровой политик от руководства клуба , так как еси не брать чемпионство сейчас , то когда ?
Думаю было бы, только подчёркиваю более менее нормальное усиление, то как минимум по бодаться с субмаринами можно было бы, вряд ли прошли бы, но дома определенно сыграли бы лучше да и гол хотя б думаю забили бы. Недооценивать их не стоит вовсе, тренер у них отличный, игроков по сумме на три ДК по маркту, а то что 7-ое место, так у них чемп какой. Боруссия М сейчас тоже на 10-м, а что с шахтой сотворили, так что любой представитель из топ чемпов для наших серьёзный противник.
Насчёт чемпионства согласен, карты легли как никогда, наконец нормальный тренер у нас и очки не теряем с всяких хламом как это было прежде и страшно буксующая шахта на всех фронтах, по сему нужно бороться за золото и усиления ждать далее
А так единственное что ещё сильно раздражает, то вспомни от Лобановского и по Реброва что всегда почти в домашних матчах у ДК было сложно всем разжиться очками и выступали классно, а сейчас то что матч дома даже не чувствуется последнее время
Игра при стандартах - это бич нынешнего ДК и из матча в матч мы от неё страдаем . То ли румын не знает как это исправить, то ли игроки не могут выполнить его установки.
——-
Был бы вчера нападающий , а не Беседин , шансов было бы больше , но у Суркиса видать фетиш какой-то , смотреть в нападении на человека , принимающего мяч спиной к воротам . .
——
Сильнее ли Вильяерал Динамо - конечно. Непобедим ли он - абсолютно нет .
Привези зимой Суркис 2-3 грамотных исполнителей, как обещал, и вчера счёт мог быть диаметральным .
А так у нас как всегда ЦАП , фланги, да кто угодно обостряет и забивает - но только не форвард.
——
Ну и Сидор - топовый в отборе , но жутко тормозящий любую атаку команды .
—-
Да и детская пара ЦЗ ещё будет не один месяц набивать свои шишки, а не дай бог кто то из них сломается, так Суркис наверное сам выйдет играть.
——
Но.... в прошлом сезоне с этими же людьми мы вылете из ЛЕ воевали за 2-3 место . Так что прогресс на лицо. И на фоне стагнации и деградации шахтёра , хотелось бы более уверенной кадровой политик от руководства клуба , так как еси не брать чемпионство сейчас , то когда ?
А значит круг мыслей будет только в доме пристарелых среди Морозова сабо
Этот клоун так перед всеми матчами , начиная с Гента говорил.
——
А по ДК , конечно наверное это всё-таки наш потолок , в этом сезоне ,в ЛЕ, но вчерашняя игра , местами внушает сдержанный оптимизм .
2-3 грамотных исполнителя и будем с командами уровня Субмарины играть на равных.
А так единственное что ещё сильно раздражает, то вспомни от Лобановского и по Реброва что всегда почти в домашних матчах у ДК было сложно всем разжиться очками и выступали классно, а сейчас то что матч дома даже не чувствуется последнее время
Этот клоун так перед всеми матчами , начиная с Гента говорил.
——
А по ДК , конечно наверное это всё-таки наш потолок , в этом сезоне ,в ЛЕ, но вчерашняя игра , местами внушает сдержанный оптимизм .
2-3 грамотных исполнителя и будем с командами уровня Субмарины играть на равных.
А значит круг мыслей будет только в доме пристарелых среди Морозова сабо
Этот клоун так перед всеми матчами , начиная с Гента говорил.
——
А по ДК , конечно наверное это всё-таки наш потолок , в этом сезоне ,в ЛЕ, но вчерашняя игра , местами внушает сдержанный оптимизм .
2-3 грамотных исполнителя и будем с командами уровня Субмарины играть на равных.
Этот клоун так перед всеми матчами , начиная с Гента говорил.
——
А по ДК , конечно наверное это всё-таки наш потолок , в этом сезоне ,в ЛЕ, но вчерашняя игра , местами внушает сдержанный оптимизм .
2-3 грамотных исполнителя и будем с командами уровня Субмарины играть на равных.
А так единственное что ещё сильно раздражает, то вспомни от Лобановского и по Реброва что всегда почти в домашних матчах у ДК было сложно всем разжиться очками и выступали классно, а сейчас то что матч дома даже не чувствуется последнее время
А так единственное что ещё сильно раздражает, то вспомни от Лобановского и по Реброва что всегда почти в домашних матчах у ДК было сложно всем разжиться очками и выступали классно, а сейчас то что матч дома даже не чувствуется последнее время
Игра при стандартах - это бич нынешнего ДК и из матча в матч мы от неё страдаем . То ли румын не знает как это исправить, то ли игроки не могут выполнить его установки.
——-
Был бы вчера нападающий , а не Беседин , шансов было бы больше , но у Суркиса видать фетиш какой-то , смотреть в нападении на человека , принимающего мяч спиной к воротам . .
——
Сильнее ли Вильяерал Динамо - конечно. Непобедим ли он - абсолютно нет .
Привези зимой Суркис 2-3 грамотных исполнителей, как обещал, и вчера счёт мог быть диаметральным .
А так у нас как всегда ЦАП , фланги, да кто угодно обостряет и забивает - но только не форвард.
——
Ну и Сидор - топовый в отборе , но жутко тормозящий любую атаку команды .
—-
Да и детская пара ЦЗ ещё будет не один месяц набивать свои шишки, а не дай бог кто то из них сломается, так Суркис наверное сам выйдет играть.
——
Но.... в прошлом сезоне с этими же людьми мы вылете из ЛЕ воевали за 2-3 место . Так что прогресс на лицо. И на фоне стагнации и деградации шахтёра , хотелось бы более уверенной кадровой политик от руководства клуба , так как еси не брать чемпионство сейчас , то когда ?
И именно он и только он будет виноват , если мы не возьмём чемпионат ( кабинетно- судейские игры шахтёра мы выносим за скобки - это априори)
——
Беседин не форвард уровня Динамо , и как бы он не боролся и не бился в 24 года он не изменится .
Не видит это только слепой .
Просто ты прав , сейчас наконец-то первый раз после Реброва, видно тренерскую мысли в команде ... но она упирается в Бесединых Шепелевых и Караваевых.
Все эти Караваевы, наши старые пенсы и просто не играющие и уже не заиграющие давно должны были быть отправлены отдыхать, до сих пор не понятно, так а чистка, где? Вместо этого взяли ещё 1 из этой когорты клейтона. Мы его в деле увидим? Дуелунда в аренду на пол сезона надо, бо дела не будет. Да и вообще сделать нормально чистку рядов и строить на базе тех что сейчас в основе вырисованной при румыне.
А так то не будет усиление, то и в ЛЧ пока делать не чего, макс в ЛЕ опыта набираться, тем более что обычно жребий не прост для ДК, то в этом сезоне повезло
Игра при стандартах - это бич нынешнего ДК и из матча в матч мы от неё страдаем . То ли румын не знает как это исправить, то ли игроки не могут выполнить его установки.
——-
Был бы вчера нападающий , а не Беседин , шансов было бы больше , но у Суркиса видать фетиш какой-то , смотреть в нападении на человека , принимающего мяч спиной к воротам . .
——
Сильнее ли Вильяерал Динамо - конечно. Непобедим ли он - абсолютно нет .
Привези зимой Суркис 2-3 грамотных исполнителей, как обещал, и вчера счёт мог быть диаметральным .
А так у нас как всегда ЦАП , фланги, да кто угодно обостряет и забивает - но только не форвард.
——
Ну и Сидор - топовый в отборе , но жутко тормозящий любую атаку команды .
—-
Да и детская пара ЦЗ ещё будет не один месяц набивать свои шишки, а не дай бог кто то из них сломается, так Суркис наверное сам выйдет играть.
——
Но.... в прошлом сезоне с этими же людьми мы вылете из ЛЕ воевали за 2-3 место . Так что прогресс на лицо. И на фоне стагнации и деградации шахтёра , хотелось бы более уверенной кадровой политик от руководства клуба , так как еси не брать чемпионство сейчас , то когда ?
Думаю было бы, только подчёркиваю более менее нормальное усиление, то как минимум по бодаться с субмаринами можно было бы, вряд ли прошли бы, но дома определенно сыграли бы лучше да и гол хотя б думаю забили бы. Недооценивать их не стоит вовсе, тренер у них отличный, игроков по сумме на три ДК по маркту, а то что 7-ое место, так у них чемп какой. Боруссия М сейчас тоже на 10-м, а что с шахтой сотворили, так что любой представитель из топ чемпов для наших серьёзный противник.
Насчёт чемпионства согласен, карты легли как никогда, наконец нормальный тренер у нас и очки не теряем с всяких хламом как это было прежде и страшно буксующая шахта на всех фронтах, по сему нужно бороться за золото и усиления ждать далее
И была бы борьба за полуфинал ЛЕТ ну и чемпионство на изи, даже не смотря на судеек Рината
Видно же , что все тактические изгибы тренера упирается в класс некоторых исполнителей
Очень показателена статка Вайскоута за вчерашний матч - игроки не могут решить эпизод уже доведя мяч до штрафной соперника и даже заведя его туда .
——
Сколько вчера ударов и моментов у Беседина я тактически умолчу и открывается он как правило только ближе к середине поля - тянет человека на родную позицию видимо, в опорку.
Исполнители, увы, играют огромную роль и это сказалось вчера даже, когда наши имея моменты и никакой реализации и легко забитые нам за счет ошибок мячи, при том соперник не демонстрирует архи какой супер игры, но игроки там лучше и это очевидно что и конвертировалось в забитые мячи.
Да хай беседина хоть домой тянет, можно купить 1 напа, но нормального? Не надо 5 свободных агентов и 7 игроков от 3ОО до млн образно говоря. Проходили уже. 1 Де Пена нормальный за все годы по сути попался и вагон не понятных людей.
Румын хитро жо, он, как видишь, не препятствовал скорее всего ни пляжнику, ни румыну в аренду ни кому либо еще из балласта, он просто обходит сурка тем что их тупо не к составу не подпускает и не выпускает если даже в заявке и наверное правильно делает.
Беседин - феномен, последний прием его с падением и ударом даже настроение подняли несмотря на скорый прогнозируемый наш вылет, но держать его слишком расточительно, аукается потом не забитыми и вылетами.
Интересно было бы поглядеть, будь хорошее $ сейчас что сделал бы луч из команды, если б строили под него чисто, а не он адаптировался под остатки от михи и хаца и их "чудо" трансферной политики, а то загнали его в условия прямо скажем не лучшие и хотят еще чудес каких-то с ходу
Румын хитро жо, он, как видишь, не препятствовал скорее всего ни пляжнику, ни румыну в аренду ни кому либо еще из балласта, он просто обходит сурка тем что их тупо не к составу не подпускает и не выпускает если даже в заявке и наверное правильно делает.
Беседин - феномен, последний прием его с падением и ударом даже настроение подняли несмотря на скорый прогнозируемый наш вылет, но держать его слишком расточительно, аукается потом не забитыми и вылетами.
Интересно было бы поглядеть, будь хорошее $ сейчас что сделал бы луч из команды, если б строили под него чисто, а не он адаптировался под остатки от михи и хаца и их "чудо" трансферной политики, а то загнали его в условия прямо скажем не лучшие и хотят еще чудес каких-то с ходу
И была бы борьба за полуфинал ЛЕТ ну и чемпионство на изи, даже не смотря на судеек Рината
Видно же , что все тактические изгибы тренера упирается в класс некоторых исполнителей
Очень показателена статка Вайскоута за вчерашний матч - игроки не могут решить эпизод уже доведя мяч до штрафной соперника и даже заведя его туда .
——
Сколько вчера ударов и моментов у Беседина я тактически умолчу и открывается он как правило только ближе к середине поля - тянет человека на родную позицию видимо, в опорку.
Кому из молодых интересно будет мнение человека который играл в другой футбол
С румыном такое не прокатывает , он предпочитает вообще без трансферов , чем с условными Каргбо
—-
Хотя как то всяких Клейтонов все равно впихнули .
——
Ну а оставлять Беседина основным форвардом - это извращение.
Румын хитро жо, он, как видишь, не препятствовал скорее всего ни пляжнику, ни румыну в аренду ни кому либо еще из балласта, он просто обходит сурка тем что их тупо не к составу не подпускает и не выпускает если даже в заявке и наверное правильно делает.
Беседин - феномен, последний прием его с падением и ударом даже настроение подняли несмотря на скорый прогнозируемый наш вылет, но держать его слишком расточительно, аукается потом не забитыми и вылетами.
Интересно было бы поглядеть, будь хорошее $ сейчас что сделал бы луч из команды, если б строили под него чисто, а не он адаптировался под остатки от михи и хаца и их "чудо" трансферной политики, а то загнали его в условия прямо скажем не лучшие и хотят еще чудес каких-то с ходу
Думаю было бы, только подчёркиваю более менее нормальное усиление, то как минимум по бодаться с субмаринами можно было бы, вряд ли прошли бы, но дома определенно сыграли бы лучше да и гол хотя б думаю забили бы. Недооценивать их не стоит вовсе, тренер у них отличный, игроков по сумме на три ДК по маркту, а то что 7-ое место, так у них чемп какой. Боруссия М сейчас тоже на 10-м, а что с шахтой сотворили, так что любой представитель из топ чемпов для наших серьёзный противник.
Насчёт чемпионства согласен, карты легли как никогда, наконец нормальный тренер у нас и очки не теряем с всяких хламом как это было прежде и страшно буксующая шахта на всех фронтах, по сему нужно бороться за золото и усиления ждать далее
И именно он и только он будет виноват , если мы не возьмём чемпионат ( кабинетно- судейские игры шахтёра мы выносим за скобки - это априори)
——
Беседин не форвард уровня Динамо , и как бы он не боролся и не бился в 24 года он не изменится .
Не видит это только слепой .
Просто ты прав , сейчас наконец-то первый раз после Реброва, видно тренерскую мысли в команде ... но она упирается в Бесединых Шепелевых и Караваевых.
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