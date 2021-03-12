Йожеф САБО: «У Динамо шансов нет, некем выигрывать»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о результате матча 1/8 Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2).

— Удивлен, что на седьмом месте в испанском чемпионате играет вот такой «Вильярреал». Они сыграли не лучше, чем киевляне. Один брак.

А «Динамо» — есть «Динамо». Один раз повезло, второй раз повезло, а тут — не повезло. Проиграли справедливо в Киеве и на выезде проиграют. Игроки «Вильярреала» повыше классом.

Кто есть у «Динамо»? Все расписывают Цыганкова. Что дальше? Поедет куда-то и будет сидеть на скамейке. Ему лучше оставаться в «Динамо» и играть, потому что он не будет играть в топ-командах, если его продадут.

— Кого можно выделить из игроков «Динамо»?

— Никого. Как и у «Вильярреала». У обеих команд полно брака. Постоянно теряют мяч. Посмотрел, как некоторые футболисты соперника останавливают мяч — а мы еще критикуем наши команды.

Мне не понравилась ни одна из команд. «Динамо» сыграло так, как я ожидал, а «Вильярреал» столько потерял, столько брака было... Если бы в середине поля киевляне воспользовались этим — хотя бы гол могли забить.

— Пропущенные мячи — нехватка опыта?

— Просмотрели. Не понимаю, столько динамовцев в штрафной площадке, а сзади никто не смотрит. Не видит игрока, что ли? Кто-то рядом должен стоять? Выходили, делали искусственный офсайд — не видели, что сзади есть игрок?! Конечно, это и опыт, но результат по игре. Могли и 0:3 проиграть, потому что у соперника были моменты.

— Какие шансы у «Динамо» после домашних 0:2?

— Шансов нет. Некем выигрывать. Есть борьба, стараются, а больше ничего. Конечно, играть нужно. Ставить максимально боевой состав, чтобы не проиграть 5:0 или близко к этому. Если испанцы дома забьют один или два мяча — спокойно будут играть, ведь нужны силы в чемпионате, — сказал Сабо.

Ответная встреча пройдет в Испании 18 марта.