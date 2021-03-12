Шахтер не забил в гостях в Лиге Европы впервые с декабря 2009 года

Уступив всухую «Роме» (0:3), «Шахтер» прервал свою рекордную для украинских клубов голевую серию на чужих полях в Лиге Европы, которая составила 15 матчей. Последний раз горняки не забивали в гостях в этом турнире 16 декабря 2009 года - 0:1 с сербским «Партизаном».
Между тем, не сумев пробить оборону римлян, «Шахтер» продлил безголевую серию украинцев в поединках с итальянцами до 540 минут. Более продолжительные сериалы без забитых мячей наши команды имели только в играх с клубами из Англии, Германии и Франции.
Самые продолжительные голевые гостевые серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
15
|
Шахтер
|
18.02.2010
|
Фулхэм
|
1:2
|
11.03.2021
|
Рома
|
0:3
|
9
|
Шахтер
|
24.02.2005
|
Шальке
|
1:0
|
12.03.2009
|
ЦСКА М
|
0:1
|
9
|
Динамо
|
28.09.2017
|
Партизан
|
3:2
|
07.03.2019
|
Челси
|
0:3
|
8
|
Металлист
|
25.08.2011
|
Сошо
|
4:0
|
20.09.2012
|
Байер
|
0:0
|
7
|
Металлург Д
|
11.08.2005
|
Шопрон
|
3:0
|
01.08.2013
|
Кукеси
|
0:2
|
6
|
Днепр
|
30.07.1997
|
Ереван
|
2:0
|
26.02.2004
|
Марсель
|
0:1
|
5
|
Шахтер
|
16.04.2009
|
Марсель
|
2:1
|
16.12.2009
|
Партизан
|
0:1
|
5
|
Днепр
|
22.08.2013
|
Нымме Калью
|
3:1
|
28.08.2014
|
Хайдук
|
0:0
|
5
|
Заря
|
17.07.2014
|
Лячи
|
3:0
|
29.09.2016
|
Манчестер Юн.
|
0:1
|
5
|
Заря
|
16.08.2018
|
Брага
|
2:2
|
22.10.2020
|
Лестер
|
0:3
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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