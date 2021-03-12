Шахтер не забил в гостях в Лиге Европы впервые с декабря 2009 года

Уступив всухую «Роме» (0:3), «Шахтер» прервал свою рекордную для украинских клубов голевую серию на чужих полях в Лиге Европы, которая составила 15 матчей. Последний раз горняки не забивали в гостях в этом турнире 16 декабря 2009 года - 0:1 с сербским «Партизаном».

Между тем, не сумев пробить оборону римлян, «Шахтер» продлил безголевую серию украинцев в поединках с итальянцами до 540 минут. Более продолжительные сериалы без забитых мячей наши команды имели только в играх с клубами из Англии, Германии и Франции.

Самые продолжительные голевые гостевые серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)