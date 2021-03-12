Шахтер не забил в гостях в Лиге Европы впервые с декабря 2009 года

Голевая серия горняков на чужих полях в ЛЕ составила 15 матчей

  • 12.03.2021 10:30
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Шахтер не забил в гостях в Лиге Европы впервые с декабря 2009 года
© ФК Шахтер Донецк

Уступив всухую «Роме» (0:3), «Шахтер» прервал свою рекордную для украинских клубов голевую серию на чужих полях в Лиге Европы, которая составила 15 матчей. Последний раз горняки не забивали в гостях в этом турнире 16 декабря 2009 года - 0:1 с сербским «Партизаном».

Между тем, не сумев пробить оборону римлян, «Шахтер» продлил безголевую серию украинцев в поединках с итальянцами до 540 минут. Более продолжительные сериалы без забитых мячей наши команды имели только в играх с клубами из Англии, Германии и Франции.

Самые продолжительные голевые гостевые серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

15

Шахтер

18.02.2010

Фулхэм

1:2

11.03.2021

Рома

0:3

9

Шахтер

24.02.2005

Шальке

1:0

12.03.2009

ЦСКА М

0:1

9

Динамо

28.09.2017

Партизан

3:2

07.03.2019

Челси

0:3

8

Металлист

25.08.2011

Сошо

4:0

20.09.2012

Байер

0:0

7

Металлург Д

11.08.2005

Шопрон

3:0

01.08.2013

Кукеси

0:2

6

Днепр

30.07.1997

Ереван

2:0

26.02.2004

Марсель

0:1

5

Шахтер

16.04.2009

Марсель

2:1

16.12.2009

Партизан

0:1

5

Днепр

22.08.2013

Нымме Калью

3:1

28.08.2014

Хайдук

0:0

5

Заря

17.07.2014

Лячи

3:0

29.09.2016

Манчестер Юн.

0:1

5

Заря

16.08.2018

Брага

2:2

22.10.2020

Лестер

0:3
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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