ФОТО. Падение легенды. Федерер проиграл и решил сняться с другого турнира

Когда мы снова сможем наблюдать за швейцарцем

  • 12.03.2021 09:42
  • 259 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Падение легенды. Федерер проиграл и решил сняться с другого турнира
© Getty Images/Global Images Ukraine

Федерер на этой неделе вернулся в Тур после долгого перерыва, связанного с двумя операциями на колене. Роджеру удалось выиграть один матч на соревнованиях в Катаре, но уже во втором он проиграл Николозу Басилашвили из Грузии.

После этого Роджер Федерер снялся с турнира ATP Tour 500 в Дубае. «Я решил, что лучше вернуться к тренировкам», – объяснил свое решение швейцарский теннисист.

federer-proigral
federer-proigral-foto-1
federer-proigral-foto-2
federer-proigral-foto-3
federer-proigral-foto-4
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности