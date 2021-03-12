ФОТО. Падение легенды. Федерер проиграл и решил сняться с другого турнира

Федерер на этой неделе вернулся в Тур после долгого перерыва, связанного с двумя операциями на колене. Роджеру удалось выиграть один матч на соревнованиях в Катаре, но уже во втором он проиграл Николозу Басилашвили из Грузии.

После этого Роджер Федерер снялся с турнира ATP Tour 500 в Дубае. «Я решил, что лучше вернуться к тренировкам», – объяснил свое решение швейцарский теннисист.