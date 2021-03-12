Стаховский и Молчанов сыграют в парном полуфинале на турнире в Италии

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов продолжают побеждать в парном разряде челленджера в итальянской Биелле.
В матче 1/4 финала украинцы, посеянные под первым номером, на отказе одолели немецкий дуэт Петер Гоёвчик / Тобиас Камке.
Биелла. 1/4 финала парного разряда
Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Петер Гоёвчик / Тобиас Камке – 6:2, 1:0 - отказ
В полуфинале Денис и Сергей сразятся с польской парой Шимон Вальков / Ян Зелински.
Также в 1/4 финала одиночного разряда вышел Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
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