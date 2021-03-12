В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» дома одержал уверенную победу над «Динамо» Загреб (2:0).
Дубль в поединке оформил лидер атак «шпор» Гарри Кейн.
Смотрите видео голов и обзор матча «Тоттенхэм» – «Динамо» Загреб – 2:0.
Голы: Кейн, 25, 70.
ГОЛ! 1:0. Кейн, 25 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:0. Кейн, 70 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Источник — Sport.ua
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