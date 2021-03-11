Лига Европы. Тоттенхэм дома обыграл Динамо Загреб

Сегодня «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома одержал уверенную победу над «Динамо» Загреб – 2:0. Дубль оформил Гарри Кейн.
«Тоттенхэм» - «Динамо» Загреб – 2:0
Голы: 1:0 – 25 Кейн, 2:0 – 70 Кейн.
«Тоттенхэм» – Льорис, Санчес, Орье, Дэвис, Дайер, Ндомбеле (Хейбьерг, 72), Алли (Бергвейн, 64), Сиссоко, Ламела (Бэйл, 64), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 64), Кейн (Винисиус, 84).
«Динамо» Загреб – Ливакович, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Ристовски, Леовац, Иванушец, Якич, Маер (Кастрати, 64), Адеми (Франьич, 90), Оршич (Атьемвен, 64), Петкович (Гавранович, 78).
Предупреждения: Дайер (45), Адеми (68), Иванушец (77), Санчес (79), Хейбьерг (85), Ристовски (87).
Источник — Sport.ua
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Нуу и Маур в своем репертуаре,(эта его ротация) Моура и Бейла надо ставить со старта,Бейл то ст.волк он входит в игру,а Моуре всегда лучше с начала.
Кейн!!!! как всегда Мастер,особенно 2й гол!А балканцы сууу-ки ему колено травмировали,а тут игра с Арсом,надеюсь травма несерезная.
Нарыл отрадную инфу,Д.Леви связывается с командой Почеттино,понял наконец свою ошибку,чем черт не шутит.
Нуу и Маур в своем репертуаре,(эта его ротация) Моура и Бейла надо ставить со старта,Бейл то ст.волк он входит в игру,а Моуре всегда лучше с начала.
Кейн!!!! как всегда Мастер,особенно 2й гол!А балканцы сууу-ки ему колено травмировали,а тут игра с Арсом,надеюсь травма несерезная.
Нарыл отрадную инфу,Д.Леви связывается с командой Почеттино,понял наконец свою ошибку,чем черт не шутит.
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