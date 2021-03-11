Тоттенхэм
2 : 0
Динамо Загреб
11.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Тоттенхэм дома обыграл Динамо Загреб

«Шпоры» сделали весомую заявку на выход в четвертьфинал

  • 11.03.2021 23:57
  • 206 просмотров
  • 1 комментарий
Лига Европы. Тоттенхэм дома обыграл Динамо Загреб
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома одержал уверенную победу над «Динамо» Загреб – 2:0. Дубль оформил Гарри Кейн.

«Тоттенхэм» - «Динамо» Загреб – 2:0
Голы: 1:0 – 25 Кейн, 2:0 – 70 Кейн.

«Тоттенхэм» – Льорис, Санчес, Орье, Дэвис, Дайер, Ндомбеле (Хейбьерг, 72), Алли (Бергвейн, 64), Сиссоко, Ламела (Бэйл, 64), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 64), Кейн (Винисиус, 84).

«Динамо» Загреб – Ливакович, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Ристовски, Леовац, Иванушец, Якич, Маер (Кастрати, 64), Адеми (Франьич, 90), Оршич (Атьемвен, 64), Петкович (Гавранович, 78).

Предупреждения: Дайер (45), Адеми (68), Иванушец (77), Санчес (79), Хейбьерг (85), Ристовски (87).

Ранее «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Миланом».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 12.03.2021 00:18
    0
    Качественная игра Тотема,чего не скажеш о работе скадального судьи- турка,турок в прямом смысле, не ставить пеналь в эпизоде который самий что ни есть пенальтистый.
    Нуу и Маур в своем репертуаре,(эта его ротация) Моура и Бейла надо ставить со старта,Бейл то ст.волк он входит в игру,а Моуре всегда лучше с начала.
    Кейн!!!! как всегда Мастер,особенно 2й гол!А балканцы сууу-ки ему колено травмировали,а тут игра с Арсом,надеюсь травма несерезная.
    Нарыл отрадную инфу,Д.Леви связывается с командой Почеттино,понял наконец свою ошибку,чем черт не шутит.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 12.03.2021 00:18
    0
    Качественная игра Тотема,чего не скажеш о работе скадального судьи- турка,турок в прямом смысле, не ставить пеналь в эпизоде который самий что ни есть пенальтистый.
    Нуу и Маур в своем репертуаре,(эта его ротация) Моура и Бейла надо ставить со старта,Бейл то ст.волк он входит в игру,а Моуре всегда лучше с начала.
    Кейн!!!! как всегда Мастер,особенно 2й гол!А балканцы сууу-ки ему колено травмировали,а тут игра с Арсом,надеюсь травма несерезная.
    Нарыл отрадную инфу,Д.Леви связывается с командой Почеттино,понял наконец свою ошибку,чем черт не шутит.
    Ссылка
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