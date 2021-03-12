11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы греческий «Олимпиакос» дома проиграл лондонскому «Арсеналу» (1:3).
Смотрите видео голов и обзор матча «Олимпиакос» (Греция) – «Арсенал» (Англия) – 1:3
Голы: Эль-Араби, 58 – Эдегор, 34, Габриэл Магальяйнс, 80, Эль-Нени, 85.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Эль-Ненни (Арсенал).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эль Араби (Олимпиакос Пирей).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.