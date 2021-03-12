Пирей не справился. Арсенал на выезде нанес поражение Олимпиакосу

11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы греческий «Олимпиакос» дома проиграл лондонскому «Арсеналу» (1:3).
Ответная игра пройдет через неделю, 18 марта.
Лига Европы 2020/21
1/8 финала. Первый матч
«Олимпиакос» (Греция) – «Арсенал» (Англия) – 1:3
Голы: Эль-Араби, 58 – Эдегор, 34, Габриэл Магальяйнс, 80, Эль-Нени, 85.
«Олимпиакос»: Жозе Са, Папастатопулос, Лала, Рябчук (Холевас, 46), Вальбуэна (Фортунис, 46), М'Вила, Бухалакис, Камара, Эль-Араби (Хассан, 77), Брума (Ранджелович, 59), Масурас (Андруцос, 86).
«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Бельерин, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Джака, Партей (Себальос, 56), Сака (Эль-Нени, 82), Виллиан (Смит-Роу, 82), Обамеянг (Ляказетт, 88), Эдегор (Пепе, 82).
Предупреждения: М'Вила, 22. Бухалакис, 37. Габриэл Магальяйнс, 43.
Судья: Зиберт.
11 марта. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис».
Источник — Sport.ua
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