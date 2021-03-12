Гранада
2 : 0
Мольде
11.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Гранада уверенно разобралась с Мольде

Испанский клуб сделал себе комфортный запас перед ответным матчем

  • 12.03.2021 00:14
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Лига Европы. Гранада уверенно разобралась с Мольде
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 11 марта «Гранада» в первом матче 1/8 финала дома обыграла норвежский «Мольде» со счетом 2:0. Испанцы забили по одному голу в каждом из таймов.

«Гранада» - «Мольде» - 2:0
Голы: 1:0 – 26 Молина, 2:0 – 75 Сольдадо.

«Гранада» – Руй Силва, Дуарте, Диас, Перес, Фулькье, Пуэртас (Вальехо, 90), Этеки, Кенеди, Гоналон, Молина, Сольдадо (Исма Руис, 81).

«Мольде» – Линде, Хеуген, Грегерсен, Педерсен, Синьян, Эурснес, Эллингсен, Эйкрем, Хестад (Кнудтсон, 65), Андерсен (Болли, 86), Сигурдарсон (Фофана, 74).

Предупреждения: Этеки (33), Сигурдарсон (48), Хестад (57), Эллингсен (68), Эйкрем (90).

Удаление: Эллингсен (71).

Ранее «Тоттенхэм» дома обыграл «Динамо» Загреб с аналогичным счетом – 2:0.

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Источник — Sport.ua

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