Лига Европы. Гранада уверенно разобралась с Мольде

В четверг, 11 марта «Гранада» в первом матче 1/8 финала дома обыграла норвежский «Мольде» со счетом 2:0. Испанцы забили по одному голу в каждом из таймов.
«Гранада» - «Мольде» - 2:0
Голы: 1:0 – 26 Молина, 2:0 – 75 Сольдадо.
«Гранада» – Руй Силва, Дуарте, Диас, Перес, Фулькье, Пуэртас (Вальехо, 90), Этеки, Кенеди, Гоналон, Молина, Сольдадо (Исма Руис, 81).
«Мольде» – Линде, Хеуген, Грегерсен, Педерсен, Синьян, Эурснес, Эллингсен, Эйкрем, Хестад (Кнудтсон, 65), Андерсен (Болли, 86), Сигурдарсон (Фофана, 74).
Предупреждения: Этеки (33), Сигурдарсон (48), Хестад (57), Эллингсен (68), Эйкрем (90).
Удаление: Эллингсен (71).
Ранее «Тоттенхэм» дома обыграл «Динамо» Загреб с аналогичным счетом – 2:0.
Источник — Sport.ua
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