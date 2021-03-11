ВИДЕО. Эль-Шаарави и Манчини довели перевес Ромы над Шахтером до разгрома

В четверг, 11 марта, «Шахтер» в поединке 1/8 финала Лиги Европы играет на выезде против «Ромы».
Эль-Шаарави и Манчини довели перевес хозяев поля до разгромного (3:0).
2:0. Стефан Эль-Шаарави, 73 мин.
3:0. Джанлука Манчини, 77 мин.
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Источник — Sport.ua
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