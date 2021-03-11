Стефано ПИОЛИ: «Перед матчем с радостью согласились бы на ничью 1:1»

Наставник «Милана» - о матче против «Манчестер Юнайтед»

  • 11.03.2021 23:31
  • 1416 просмотров
  • 1 комментарий
Стефано ПИОЛИ: «Перед матчем с радостью согласились бы на ничью 1:1»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1):

«Мы стремимся сделать «Милан» лучше и вернуть его на привычные позиции. В этом смысле подобные матчи подходят лучше всего, и я рад сыграть с такой командой, как МЮ.

Матч удался, результат радует, но нам понадобится снова сыграть так же здорово, чтобы пройти такую сильную команду.

Я продолжаю повторять ребятам, что я тренирую не обычных футболистов, а невероятных, выкладывающихся на все сто в каждом матче. Они просто великолепны.

Перед матчем мы бы с радостью согласились на ничью со счетом 1:1. Но сейчас мы знаем, что могли добиться большего.

У этой команды очень сильный дух, и мы хотим контролировать каждый матч. То, как мы играем, требует полной сосредоточенности от каждого. Несмотря на то, что мы часто проводим игры, парни ничуть не расслабляются. У меня просто не хватает комплиментов для них».

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    andre_lui
      andre_lui, 12.03.2021 00:30
    0
    Может и могли, но вспомни когдаисчет стал 1-1.Я думаю, что больше повода радоваться.
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 12.03.2021 00:30
    0
    Может и могли, но вспомни когдаисчет стал 1-1.Я думаю, что больше повода радоваться.
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