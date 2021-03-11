Манчестер Юнайтед – Милан – 1:1. Видео голов и обзор матча

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» дома не сумел удержать перевес над «Миланом».
Смотрите видео голов и обзор матча «Манчестер Юнайтед» – «Милан» – 1:1
Голы: Диалло, 50 – Кьер, 90+2.
Дикий промах Магуайра с одного метра, 39 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:0. Диалло, 50 мин.
ГОЛ! 1:1. Кьер, 90+2 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Симон Кьер (Милан).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Амад Траоре (Ман Юнайтед).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.