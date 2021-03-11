Оценки матча Динамо – Вильярреал. Неудачная игра киевлян

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» – «Вильярреал» (0:2).

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Вильярреал» – 0:2:

Замены «Динамо»: Андриевский – 5,0; Шепелев – 5,0; Караваев – б/о;

Замены «Вильярреала»: Мори – 6,0; Бакка – 5,5; М.Гомес – б/о; Х.Коста – б/о; Баэна – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.