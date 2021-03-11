Мирча ЛУЧЕСКУ: «Встретили сильную команду, в этом и разница»

Наставник «Динамо» - о поражении в Лиги Европы

  • 11.03.2021 23:07
  • 4353 просмотра
  • 16 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Встретили сильную команду, в этом и разница»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Сегодня «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома проиграл 0:2 «Вильярреалу». Наставник «Динамо» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча:

«Встретили сильную команду, в этом и разница. Команду, которая имеет больше опыта, команду из сильного чемпионата. В этом и разница.

Наши защитники молодые, у них нет необходимого опыта. Опытные игроки «Вильярреала» застают их врасплох. Сейчас мне сложно что-то комментировать.

Первый гол – мы потеряли игроков при выходе мяча из штрафной. Второй гол – наверно, Бущан должен был выйти на эту подачу. Но все равно мы плохо играли. Бущан среагировал на первый удар, но на добивании должны были играть защитники. Нужно было перекрывать подачи, мы знали, что они хорошо играют головой.

Ответный матч? Я сказал ребятам на установке, чтобы играли с улыбкой на лице, с радостью. Того, что они сделали, никто не ожидал после результатов прошлого года. Каждая игра для них – это бонус».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(25 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    pont0017
    online
      pont0017, 12.03.2021 01:21
    0
    В атаке большая проблема, топчемся у штрафной без намека на понимание что делать дальше. Культура паса отсутствует напрочь, мысли в созидании недостаточно.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 12.03.2021 00:12
    0
    Я,б несказав би що Вільяреал дуже сильний,це Д.К. незовсім на ходу!!!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 12.03.2021 00:06
    0
    viktor112007, 11.03.2021 23:31
    і діду треба було Де Пену випускати, хвилин на 30 як мінімум. не вистачало його в атаці, у того ж Родрігеса, наприклад, гра не дуже клеїлась хоча він старався
    У него игра не шла не потому что он плохо играл, а потому что против него хорошо играли. Де Пену точно так же съел бы тот аргентинец.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 12.03.2021 00:05
    +3
    Со всего сегодняшнего Динамо, жаль только Луческу. Дай ему Суркис хоть млн 20, он бы это Вильярреал прошел. Увы, но он выжал максимум с этого состава, на больше они не потянут.
    Ссылка
    Egor1510
    online
      Egor1510, 11.03.2021 23:52
    -5
    Шооо опять?)😂кривоногие далбаебы))
    Ссылка
    Viktor VK
    online
      Viktor VK, 11.03.2021 23:49
    +2
    Кароче, не о чём..
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.03.2021 23:42
    -1
    на рахунок Де Пени категорично не погоджуюсь
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 11.03.2021 23:40
    -2
    viktor112007, 11.03.2021 23:31
    і діду треба було Де Пену випускати, хвилин на 30 як мінімум. не вистачало його в атаці, у того ж Родрігеса, наприклад, гра не дуже клеїлась хоча він старався
    Хох! А коли в де Пени клеїться гра, якщо в інших не клеїться? Де Пена номрально грав тільки з на порядок сладшими суперниками - і це досі не бачить тілкьи сліпий. В Динамо останнього призиву матчі нап собі тягнути могли тільки дві особи - Циганков і (особливо) Вербич. Але останнього Динамо вже благополучно зажувало, перший - на тому ж вірному шляху. Де Пена в серйозних матчах зазвичай дуже не дуже, скажемо так.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 11.03.2021 23:38
    +4
    Захисники - це зрозуміло. Але забивати мали не вони. Чому не коментується гра форвардів(а)?
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 11.03.2021 23:35
    +2
    Мирча красавчик!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.03.2021 23:31
    +1
    і діду треба було Де Пену випускати, хвилин на 30 як мінімум. не вистачало його в атаці, у того ж Родрігеса, наприклад, гра не дуже клеїлась хоча він старався
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 11.03.2021 23:29
    -1
    viktor112007, 11.03.2021 23:23
    трансфери треба, коли той чортів Суркіс купить 1-2 хорошого нападника? задрали ці Бєсєдіни та Супряги, може для чемпу внутрішнього вони й норм, але для єврокубків це не нападники. той же Вербіч грає на їх позиції крутецьки
    1000000000% і нападника і захисника, не буде діла!!!!!!! Команда непогана, але ні нападу ні захисту, ТІЛЬКИ ХОРОШИЙ ВОРОТАР і СЕРЕДИНА ПОЛЯ
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 11.03.2021 23:26
    -2
    Зорю хоть винесіть і завоюйте чемпіонство країни, бажано було звісно хоть в нічєйку наступний матч провести, хоча якби швидко забити, то можна було б спробувати щось зробити, АЛЕ НЕМАЄ КОМУ ЗАБИВАТИ та і захист 000000/0000/000//0000/. Вербіча немає, Супряга і Де Пена - Де?????
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.03.2021 23:23
    +3
    трансфери треба, коли той чортів Суркіс купить 1-2 хорошого нападника? задрали ці Бєсєдіни та Супряги, може для чемпу внутрішнього вони й норм, але для єврокубків це не нападники. той же Вербіч грає на їх позиції крутецьки
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 11.03.2021 23:15
    +2
    Спасибо дед за евро сезон..ждем победу в чемпионате!
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 11.03.2021 23:12
    +5
    Мистер, не расстраивайтесь. Болельщики все понимают. С "Зарей" Вам удачи.
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 11.03.2021 23:12
    +5
    Мистер, не расстраивайтесь. Болельщики все понимают. С "Зарей" Вам удачи.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 11.03.2021 23:38
    +4
    Захисники - це зрозуміло. Але забивати мали не вони. Чому не коментується гра форвардів(а)?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 12.03.2021 00:05
    +3
    Со всего сегодняшнего Динамо, жаль только Луческу. Дай ему Суркис хоть млн 20, он бы это Вильярреал прошел. Увы, но он выжал максимум с этого состава, на больше они не потянут.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.03.2021 23:23
    +3
    трансфери треба, коли той чортів Суркіс купить 1-2 хорошого нападника? задрали ці Бєсєдіни та Супряги, може для чемпу внутрішнього вони й норм, але для єврокубків це не нападники. той же Вербіч грає на їх позиції крутецьки
    Ссылка
    Viktor VK
    online
      Viktor VK, 11.03.2021 23:49
    +2
    Кароче, не о чём..
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 11.03.2021 23:35
    +2
    Мирча красавчик!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 11.03.2021 23:15
    +2
    Спасибо дед за евро сезон..ждем победу в чемпионате!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.03.2021 23:31
    +1
    і діду треба було Де Пену випускати, хвилин на 30 як мінімум. не вистачало його в атаці, у того ж Родрігеса, наприклад, гра не дуже клеїлась хоча він старався
    Ссылка
    pont0017
    online
      pont0017, 12.03.2021 01:21
    0
    В атаке большая проблема, топчемся у штрафной без намека на понимание что делать дальше. Культура паса отсутствует напрочь, мысли в созидании недостаточно.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 12.03.2021 00:12
    0
    Я,б несказав би що Вільяреал дуже сильний,це Д.К. незовсім на ходу!!!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 12.03.2021 00:06
    0
    viktor112007, 11.03.2021 23:31
    і діду треба було Де Пену випускати, хвилин на 30 як мінімум. не вистачало його в атаці, у того ж Родрігеса, наприклад, гра не дуже клеїлась хоча він старався
    У него игра не шла не потому что он плохо играл, а потому что против него хорошо играли. Де Пену точно так же съел бы тот аргентинец.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности