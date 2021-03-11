Мирча ЛУЧЕСКУ: «Встретили сильную команду, в этом и разница»

Сегодня «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома проиграл 0:2 «Вильярреалу». Наставник «Динамо» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча:

«Встретили сильную команду, в этом и разница. Команду, которая имеет больше опыта, команду из сильного чемпионата. В этом и разница.

Наши защитники молодые, у них нет необходимого опыта. Опытные игроки «Вильярреала» застают их врасплох. Сейчас мне сложно что-то комментировать.

Первый гол – мы потеряли игроков при выходе мяча из штрафной. Второй гол – наверно, Бущан должен был выйти на эту подачу. Но все равно мы плохо играли. Бущан среагировал на первый удар, но на добивании должны были играть защитники. Нужно было перекрывать подачи, мы знали, что они хорошо играют головой.

Ответный матч? Я сказал ребятам на установке, чтобы играли с улыбкой на лице, с радостью. Того, что они сделали, никто не ожидал после результатов прошлого года. Каждая игра для них – это бонус».