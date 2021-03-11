ФОТО. Почти без шансов. Как Динамо Вильярреалу уступило

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» разобрался в Киеве с «Динамо», добыв комфортную победу 2:0. Моментами команда Мирчи Луческу выглядела неплохо, но в целом «желтая субмарина» оказалась не по зубам.
Смотрите лучшие фотографии матча Динамо – Вильярреал
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Источник — Sport.ua
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