ФОТО. Почти без шансов. Как Динамо Вильярреалу уступило

Команда Унаи Эмери добилась комфортного преимущества

  • 11.03.2021 22:40
  • 1314 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Почти без шансов. Как Динамо Вильярреалу уступило
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» разобрался в Киеве с «Динамо», добыв комфортную победу 2:0. Моментами команда Мирчи Луческу выглядела неплохо, но в целом «желтая субмарина» оказалась не по зубам.

Смотрите лучшие фотографии матча Динамо – Вильярреал

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.03.2021 23:21
    +1
    ахах, ото спірт юа прогібається під коментаторів із назвами
    Ссылка
    Sergii Sila
      Sergii Sila, 11.03.2021 23:03
    +3
    Це рівень Динамо. мінай, Львів Олімпік.Не зробить циган з говна пулю.і ніхто не зробить.бо нема з чого робити.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 11.03.2021 22:51
    +2
    Дно... Цей шлак ні на що не здатен! Де обіцяні трансфери? ...румун точно піде
    Ссылка
    Sergii Sila
    online
      Sergii Sila, 11.03.2021 23:03
    +3
    Це рівень Динамо. мінай, Львів Олімпік.Не зробить циган з говна пулю.і ніхто не зробить.бо нема з чого робити.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 11.03.2021 22:51
    +2
    Дно... Цей шлак ні на що не здатен! Де обіцяні трансфери? ...румун точно піде
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.03.2021 23:21
    +1
    ахах, ото спірт юа прогібається під коментаторів із назвами
    Ссылка
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