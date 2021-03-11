Сергей СИДОРЧУК: «Лично я должен был играть лучше»

Капитан «Динамо» - о матче против «Вильярреала»

  • 11.03.2021 22:48
  • 2265 просмотров
  • 9 комментариев
Сергей СИДОРЧУК: «Лично я должен был играть лучше»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от поражения 0:2 от «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги Европы:

«Обидно проиграли. Если честно, то на победу мы не наиграли, но хотя бы один забитый гол заслужили. Обидно пропускать два таких гола после стандартов. Было бы не так обидно, если бы они забили в тех атаках, что у них были.

План на игру был сдерживать середину поля. Мы знали, что Морено очень хорошо играет в одно касание, спиной к воротам. Это все было нам разжевано и рассказано.

Мы старались контролировать мяч, где-то получалось, но это была их тактика, они позволяли нам контролировать. Хорошая, обученная команда, видно, что играет в сильном чемпионате, уверены в себе.

Это большой опыт для нас. Лично я должен был играть лучше. Было много обрезок, неуверенных действий. Тяжело, когда получаешь желтую карточку на девятой минуте».

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Источник — ТК Футбол

(9 голосов)

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Комментарии
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 12.03.2021 00:45
    +1
    Сергію,не дано тобі грати зовсім на цьому рівні,ти хоть на себе дивишся як ти граєш? Позорисько ти.Вибач,но тобі це не дано,бири свисток,суддею будь лучше,там будеш ходити по полю і наблюдати за всім.
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    Liverpool1982r
      Liverpool1982r, 12.03.2021 00:38
    -1
    Нормально зіграв, нехватало паса на гол але то не його вина .Треба Супрягу швидше випускати і Караваєва і Депену шо втрачати
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    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 11.03.2021 23:34
    +1
    Слабо играет, как для капитана.. и очень давно
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.03.2021 23:20
    +4
    ти повинен грати краще в кожному матчі, але від тебе для клубу жодної користі. віддай капітанську тому, хто для клубу значно корисніший.
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    R1d3r
    online
      R1d3r, 11.03.2021 23:06
    -2
    Пид0рчук играл так как он умел
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    Lion
    online
      Lion, 11.03.2021 23:05
    +5
    Сергей СИДОРЧУК: «Лично я должен был играть лучше»
    :":":":":":":":":":":"--------
    Если бы умел....
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    vruthiy-112
    online
      vruthiy-112, 11.03.2021 23:02
    -1
    Ти не забувай, що капітан це не тільки плакатись в желетку, а ДЕЩО більше...!!!
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    Роман Наумець
      Роман Наумець, 11.03.2021 22:54
    +6
    Особисто ти краще б не грав
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    seregka1991
    online
      seregka1991, 11.03.2021 22:51
    +1
    говно не должно получать 2 ляма за бревнистость много лет подряд, нонсенс мира
    Ссылка
    Роман Наумець
    online
      Роман Наумець, 11.03.2021 22:54
    +6
    Особисто ти краще б не грав
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 11.03.2021 23:05
    +5
    Сергей СИДОРЧУК: «Лично я должен был играть лучше»
    :":":":":":":":":":":"--------
    Если бы умел....
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.03.2021 23:20
    +4
    ти повинен грати краще в кожному матчі, але від тебе для клубу жодної користі. віддай капітанську тому, хто для клубу значно корисніший.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 12.03.2021 00:45
    +1
    Сергію,не дано тобі грати зовсім на цьому рівні,ти хоть на себе дивишся як ти граєш? Позорисько ти.Вибач,но тобі це не дано,бири свисток,суддею будь лучше,там будеш ходити по полю і наблюдати за всім.
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 11.03.2021 23:34
    +1
    Слабо играет, как для капитана.. и очень давно
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 11.03.2021 22:51
    +1
    говно не должно получать 2 ляма за бревнистость много лет подряд, нонсенс мира
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