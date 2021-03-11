Сергей СИДОРЧУК: «Лично я должен был играть лучше»

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от поражения 0:2 от «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги Европы:

«Обидно проиграли. Если честно, то на победу мы не наиграли, но хотя бы один забитый гол заслужили. Обидно пропускать два таких гола после стандартов. Было бы не так обидно, если бы они забили в тех атаках, что у них были.

План на игру был сдерживать середину поля. Мы знали, что Морено очень хорошо играет в одно касание, спиной к воротам. Это все было нам разжевано и рассказано.

Мы старались контролировать мяч, где-то получалось, но это была их тактика, они позволяли нам контролировать. Хорошая, обученная команда, видно, что играет в сильном чемпионате, уверены в себе.

Это большой опыт для нас. Лично я должен был играть лучше. Было много обрезок, неуверенных действий. Тяжело, когда получаешь желтую карточку на девятой минуте».