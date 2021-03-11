Георгий БУЩАН: «Осталась недосказанность после игры»

Вратарь «Динамо» - о матче против «Вильярреала»

  • 11.03.2021 22:18
  • 3043 просмотра
  • 6 комментариев
Георгий БУЩАН: «Осталась недосказанность после игры»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (поражение 0:2):

«Осталась недосказанность после игры, но команда отдавалась полностью. Это футбол, в воскресенье очередная важная игра. Мы нос не вешаем, готовимся к следующей игре. В футболе нет ничего невозможного.

Мы знали, как играет «Вильярреал», были к этому готовы. Будем двигаться дальше. Мы смотрим все игры и разбираем всех соперников. В начале сезона никто бы не сказал, что мы так далеко пройдем. Я считаю, что это уже успех для молодой команды».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 11.03.2021 23:28
    +1
    Давай я тебе ДО скажу, досвидос лига Европы.
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 11.03.2021 23:24
    0
    Сегодня не выручил опять одна и та-же ошибка, чему там Михайлов тебя учит непонятно. Забарный постоянно играет непонятно во что. Кензера дает подать очень пассивно защищается , а Забарный стоит в центре не кроет испанца который сам стоит на фланге и ждет мяч и спокойно забивает. Если такие пропускать то некуй в Европе делать. Очень позорно проиграли, хотя испанцы после ДК тоже вылетят . Плохо что очки для страны не взяли
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 11.03.2021 23:09
    +1
    turist86, 11.03.2021 22:52
    Бущан, коли ти навчишся відбивати м'яч ВБІК, а не перед собою?
    Когда бьют с близкого расстояния вупор - тут лишь бы вообще отбить. Если еще начнешь думать о том, чтоб отбить в сторону, то точно пропустишь. Тут двойная вина защитников, что дают бить вупор, а когда вратарь все таки выручил и отбил - дают добить.
    Ссылка
    turist86
      turist86, 11.03.2021 22:52
    +4
    Бущан, коли ти навчишся відбивати м'яч ВБІК, а не перед собою?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 11.03.2021 22:26
    +1
    о чем-что были моменты когда вы переигрывали субмарину? Тут все ясно-понятно..... Сезон вам матч с Зарей решит-если и там проиграете- тогда суши весла
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 11.03.2021 22:25
    +5
    Там постараться взять очки и на хорошей ноте закончить этот евросезон.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 11.03.2021 22:25
    +5
    Там постараться взять очки и на хорошей ноте закончить этот евросезон.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 11.03.2021 22:52
    +4
    Бущан, коли ти навчишся відбивати м'яч ВБІК, а не перед собою?
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 11.03.2021 23:28
    +1
    Давай я тебе ДО скажу, досвидос лига Европы.
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 11.03.2021 23:09
    +1
    turist86, 11.03.2021 22:52
    Бущан, коли ти навчишся відбивати м'яч ВБІК, а не перед собою?
    Когда бьют с близкого расстояния вупор - тут лишь бы вообще отбить. Если еще начнешь думать о том, чтоб отбить в сторону, то точно пропустишь. Тут двойная вина защитников, что дают бить вупор, а когда вратарь все таки выручил и отбил - дают добить.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 11.03.2021 22:26
    +1
    о чем-что были моменты когда вы переигрывали субмарину? Тут все ясно-понятно..... Сезон вам матч с Зарей решит-если и там проиграете- тогда суши весла
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 11.03.2021 23:24
    0
    Сегодня не выручил опять одна и та-же ошибка, чему там Михайлов тебя учит непонятно. Забарный постоянно играет непонятно во что. Кензера дает подать очень пассивно защищается , а Забарный стоит в центре не кроет испанца который сам стоит на фланге и ждет мяч и спокойно забивает. Если такие пропускать то некуй в Европе делать. Очень позорно проиграли, хотя испанцы после ДК тоже вылетят . Плохо что очки для страны не взяли
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности