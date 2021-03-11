Георгий БУЩАН: «Осталась недосказанность после игры»

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (поражение 0:2):
«Осталась недосказанность после игры, но команда отдавалась полностью. Это футбол, в воскресенье очередная важная игра. Мы нос не вешаем, готовимся к следующей игре. В футболе нет ничего невозможного.
Мы знали, как играет «Вильярреал», были к этому готовы. Будем двигаться дальше. Мы смотрим все игры и разбираем всех соперников. В начале сезона никто бы не сказал, что мы так далеко пройдем. Я считаю, что это уже успех для молодой команды».
Источник — ТК Футбол
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